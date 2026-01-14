जिलाधिकारी का आदेश: कल जिले में सार्वजनिक अवकाश, सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, बैंक बंद

उत्तर प्रदेश के उन्नाव के जिलाधिकारी गौरांग राठी ने आदेश जारी किया है। जिसमें बताया गया है कि आगामी 15 जनवरी को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंतर्गत यह अवकाश घोषित किया गया है। शासन ने 14 जनवरी 2026, बुधवार को घोषित निर्बंधित अवकाश की जगह 15 जनवरी 2026, गुरुवार को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। मकर संक्रांति के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस संबंध में उन्होंने पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी सहित जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी दी है।