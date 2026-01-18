18 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उन्नाव

सांसद साक्षी महाराज ने अखिलेश यादव और उनके पिता पर बयान दिया, बताया- लाशे बिछाने वाले

Sakshi Maharaj said about Akhilesh Yadav and his father साक्षी महाराज ने अखिलेश यादव और उनके पिता पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर को लेकर अखिलेश यादव के पिता लाशें बिछाने की बातें करते थे।

2 min read
Google source verification

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Jan 18, 2026

सांसद साक्षी महाराज फोटो सोर्स- पत्रिका

फोटो सोर्स- पत्रिका

Sakshi Maharaj said about Akhilesh Yadav and his father सांसद साक्षी महाराज ने अखिलेश यादव और उनके पिता मुलायम सिंह यादव पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जनता सब कुछ जानती है कि उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर को लेकर क्या कहा है। आज अयोध्या में भव्य गगनचुंबी राम मंदिर बनकर तैयार है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की देन है। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदू संतों के साथ हो रही घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि भारत और हिंदुओं के कारण ही उन्हें आजादी मिली है। सांसद साक्षी महाराज अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
और लाशें बिछाने की बात करते थे

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि अयोध्या के राम मंदिर को लेकर अखिलेश यादव और उनके पिता का रवैया कैसा था, यह सब जानते हैं। उन्होंने कहा था कि चाहे कितने हिंदुओं की लाशें बिछानी पड़ें, अयोध्या में मंदिर नहीं बनने देंगे। आज अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर बनकर तैयार है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की देन है।


बांग्लादेश में संतो पर अत्याचार निंदनीय

बांग्लादेश में हिंदू संतों के साथ हो रही मारपीट की घटना को साक्षी महाराज ने दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि भारत और हिंदुओं के कारण बांग्लादेश को आजादी मिली है और वहां पर इस तरह की घटनाएं शर्मनाक हैं। भारत सरकार पूरी घटनाओं पर नजर बनाए हुए है और इस संबंध में आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
माघ मेले में अच्छी व्यवस्था माघ मेले के दौरान गंगा में गिर रहे नालों के विषय में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि माघ मेला छोटे स्तर पर होता था, लेकिन इसे भी भव्य रूप देने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। उनका आश्रम घाट पर स्थित है और वहां से लगातार सूचनाएँ मिल रही हैं। काफी अच्छी व्यवस्था है। गंगा में गिर रहे गंदे पानी के संबंध में जिला स्तरीय बैठक में उठाते रहे हैं। आगे भी इसका ध्यान रखा जाएगा।

जनसंख्या नियंत्रण पर भी बोले

जनसंख्या नियंत्रण पर साक्षी महाराज ने कहा कि जगह सीमित है, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। जनसंख्या नियंत्रण पर अंतिम निर्णय सरकार को लेना है। 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलेगा। उन्नाव में खनन माफियाओं के खिलाफ उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि चाहे सांसद हो या विधायक हो, या कोई बड़ा आदमी, किसी को भी भारत माता की छाती को छलनी करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

18 Jan 2026 08:38 pm

Published on:

18 Jan 2026 08:34 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / सांसद साक्षी महाराज ने अखिलेश यादव और उनके पिता पर बयान दिया, बताया- लाशे बिछाने वाले

बड़ी खबरें

View All

उन्नाव

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP weather alert: 19 जनवरी को सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, 22 जनवरी को बारिश का अलर्ट

गंगा के तट पर कोहरे का असर फोटो सोर्स- पत्रिका
उन्नाव

जिलाधिकारी का आदेश: कल जिले में सार्वजनिक अवकाश, सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, बैंक बंद

घाट का निरीक्षण करते अधिकारी फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस
उन्नाव

पत्नी की हत्या कर युवक फांसी के फंदे पर लटका, तीन बच्चे हुए अनाथ, मचा कोहराम

मौके पर खड़े बांगरमऊ कोतवाली प्रभारी फोटो सोर्स- पत्रिका
उन्नाव

सड़क दुर्घटना में होमगार्ड की दर्दनाक मौत, मचा कोहराम, ड्यूटी से घर वापस लौट रहा था

सड़क दुर्घटना में होमगार्ड की मौत फोटो सोर्स- पत्रिका
उन्नाव

आशी बना अजय दीक्षित, किशोरी को अपने प्यार के जाल में फंसाया, कराया धर्म परिवर्तन, एसपी से शिकायत

पीड़िता ने सुनाई आप बीती (फोटो सोर्स- पत्रिका)
उन्नाव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.