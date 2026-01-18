सांसद साक्षी महाराज ने अखिलेश यादव और उनके पिता पर बयान दिया, बताया- लाशे बिछाने वाले

बांग्लादेश में हिंदू संतों के साथ हो रही मारपीट की घटना को साक्षी महाराज ने दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि भारत और हिंदुओं के कारण बांग्लादेश को आजादी मिली है और वहां पर इस तरह की घटनाएं शर्मनाक हैं। भारत सरकार पूरी घटनाओं पर नजर बनाए हुए है और इस संबंध में आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

माघ मेले में अच्छी व्यवस्था माघ मेले के दौरान गंगा में गिर रहे नालों के विषय में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि माघ मेला छोटे स्तर पर होता था, लेकिन इसे भी भव्य रूप देने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। उनका आश्रम घाट पर स्थित है और वहां से लगातार सूचनाएँ मिल रही हैं। काफी अच्छी व्यवस्था है। गंगा में गिर रहे गंदे पानी के संबंध में जिला स्तरीय बैठक में उठाते रहे हैं। आगे भी इसका ध्यान रखा जाएगा।