स्वाट, सर्विलांस, पुलिस को मिली सफलता: अवैध गांजा के साथ चार महिलाएं गिरफ्तार, उम्र 25 से 45 के बीच

उन्नाव में पुलिस ने चार महिलाओं को गिरफ्तार किया है। जिनकी उम्र 25 से 45 साल के बीच है। यह सभी महिलाएं गांजा के अवैध व्यापार में लगी थी। ‌

उन्नाव•Apr 14, 2025 / 07:30 pm• Narendra Awasthi

उन्नाव में मादक पदार्थ की बिक्री को लेकर महिलाओं की सहभागिता भी बढ़ गई है। अब गांजा बेचने में महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस, स्वाट, सर्विलांस टीम को यह सफलता हाथ लगी। जब राह चलते चार महिलाओं को गिरफ्तार किया। जिनके पास से अवैध गांजा बरामद हुआ है। सभी महिलाएं गांजा की खपत करने जा रही थी। पकड़ी गई महिलाओं की उम्र 25 से 45 वर्ष के बीच है। गिरफ्तारी माखी थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई है। पुलिस ने बताया कि सभी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। ‌