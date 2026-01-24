तेज रफ्तार अनियंत्रित बाइक सड़क किनारे लगे साइन बोर्ड से टकराई, तीन की मौत, रिश्ते में भाई

Uncontrolled bike collided with roadside signboard उन्नाव में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में तीन की मौत हो गई। तीनों रिश्ते में भाई लगते थे जो भंडारा खाने के लिए जा रहे थे। मोड़ पर तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे लगे लोहे के साइन बोर्ड से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इसकी आवाज दूर तक सुनाई पड़ी। आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। दो की मौके पर मौत हो गई। तीसरे को उपचार के लिए अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत्यु घोषित किया। घटना पुरवा कोतवाली क्षेत्र की है।