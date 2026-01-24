तेज रफ्तार अनियंत्रित बाइक सड़क किनारे लगे साइन बोर्ड से टकराई, तीन की मौत, रिश्ते में भाई

फोटो सोर्स- पत्रिका
Uncontrolled bike collided with roadside signboard उन्नाव में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में तीन की मौत हो गई। तीनों रिश्ते में भाई लगते थे जो भंडारा खाने के लिए जा रहे थे। मोड़ पर तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे लगे लोहे के साइन बोर्ड से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इसकी आवाज दूर तक सुनाई पड़ी। आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। दो की मौके पर मौत हो गई। तीसरे को उपचार के लिए अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत्यु घोषित किया। घटना पुरवा कोतवाली क्षेत्र की है।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव के पुरवा कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गदोरवा गांव के पास तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर साइन बोर्ड से टकरा गई, जिसमें 26 वर्षीय राहुल पाल, 25 वर्षीय सौरव गौतम और 31 वर्षीय अनुराग की दर्दनाक मौत हो गई। तीनों अपाचे मोटरसाइकिल से मोहनलालगंज लखनऊ अपनी मौसी के यहां भंडारा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे।
अभी गदोरवा गांव के पास पहुंचे ही थे कि नदी पुल के अंधे मोड़ पर चालक बाइक पर नियंत्रण नहीं रख सका और साइन बोर्ड से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अनुराग और राहुल की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि सौरभ गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने घायल को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुरवा ले गई। जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में कोहराम मच गया और जो जैसा था अस्पताल की तरफ भागा। मृतकों में सभी मौसेरे और मेरे भाई थे।
पुरवा कोतवाली प्रभारी अमरनाथ यादव ने बताया कि घटना की जानकारी मृतक परिजनों को दे दी गई है। हादसे की जानकारी मिलते ही तीनों के घरों में कोहराम मच गया, गांव में मातम छा गया। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। कानूनी कार्रवाई की जा रही है
