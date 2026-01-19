गांव का ही युवक 11 वर्षीय किशोर को सरसों के खेत में ले गया, कर दी हत्या

Youth kills 11-year-old boy in mustard field उन्नाव में एक 11 वर्षीय किशोर अचानक गायब हो गया। काफी देर तक जब वह घर नहीं पहुंचा तो उसकी खोजबीन शुरू हुई।‌ गांव के ही लड़कों ने बताया कि किशोर को मोटरसाइकिल पर बैठकर सरसों के खेत की तरफ जाते हुए देखा गया। इस पर परिजन सरसों के खेत की तरफ दौड़े। जहां किशोर का शव दिखाई पड़ा। गांव में हड़कंप मच गया। पिता की तहरीर पर पुलिस में मुकदमा दर्ज कर लिया है और तत्परता दिखाते हुए आरोपी युवक को भी गिरफ्तार कर लिया है। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामला बिहार थाना क्षेत्र का है।