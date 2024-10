मंदिर को लेकर दो पक्षों में तनातनी, भड़काऊ बयान के तूल पकड़ते ही समझौता, अब…

उन्नाव•Oct 22, 2024 / 07:42 pm• Narendra Awasthi

Tension between two communities about temple उत्तर प्रदेश के उन्नाव में मंदिर निर्माण का विशेष समुदाय के लोगों के विरोध से क्षेत्र में तनाव पैदा हो गया। गांव में बड़ी संख्या में पुलिस को लगाया गया है। विशेष समुदाय का कहना था कि मंदिर में घंटी की आवाज से उन्हें परेशानी है। इसलिए मंदिर निर्माण नहीं होने देंगे। जबकि हिंदुओं का कहना था कि 70 साल पुराना शिवलिंग है। जिसका जीणोद्धार कराया जा रहा है। विशेष समुदाय का रोकना गलत है। उनकी मस्जिद में बड़ी संख्या में लाउडस्पीकर लगे हैं। जो तेज आवाज में बजता है। उन्होंने इसका कभी विरोध नहीं किया। नर सेवा नारायण सेवा के संस्थापक विमल द्विवेदी ने बताया कि प्रशासन ने दोनों पक्षों में समझौता कराते हुए मंदिर के जीणोद्धार का रास्ता साफ कर दिया है। मामला बीघापुर के रानीपुर गांव का है।