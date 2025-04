खुशखबरी: धार्मिक पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 267.92 लाख रुपए दिए गए, इन मंदिरों को चुना गया

उन्नाव में धार्मिक स्थलों के विकास के लिए सरकार ने खजाना खोल है। 267.92 लाख रुपए की लागत से तीन धार्मिक स्थलों का विकास किया जाएगा। विधायकों के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

उन्नाव•Apr 09, 2025 / 04:10 pm• Narendra Awasthi

Good news: Rs 267.92 lakh given for development of religious tourist places उन्नाव म श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 267.92 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इससे जिले की तीन धार्मिक स्थलों का विकास होगा। जिलाधिकारी गौरांग राठी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि योजना को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड को कार्यदेई संस्था नामित किया गया है। क्षेत्र के विधायकों की प्रस्ताव यह स्वीकृति दी गई है। ‌