29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उन्नाव

Unnao Rape Case: ‘कुलदीप सिंह को फांसी तक लेकर जाना है’, पीड़िता का छलका दर्द! बोली- अभी मेरी लड़ाई बाकी है

Unnao Rape Case Hearing Update: उन्नाव रेप केस की पीड़िता ने दर्द बयां किया। पीड़िता ने कहा कि अभी लड़ाई बाकी है। मुझे सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है और रहेगा।

less than 1 minute read
Google source verification

उन्नाव

image

Harshul Mehra

Dec 29, 2025

unnao rape case hearing accused kuldeep singh sengar victim expressed her pain said fight is still on

Unnao Rape Case: पीड़िता का छलका दर्द। फोटो सोर्स-ANI

Unnao Rape Case Hearing Update: उन्नाव रेप केस में दोषी पूर्व BJP विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है।

CBI की अपील पर सुनवाई

CBI की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को स्थगित कर दिया, जिसमें सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबित कर जमानत दी गई थी। मामला 2017 के चर्चित उन्नाव के एक नाबालिग लड़की से रेप का है। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने CBI की अपील पर सुनवाई की। कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी कर एक हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। CBI ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।

पीड़िता ने क्या कहा?

उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर की उम्रकैद की सजा पर रोक लगाने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने के बाद पीड़िता ने कहा, "मैं बहुत खुश हूं। मुझे सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है और रहेगा। मेरी लड़ाई बाकी है अभी उसे फांसी तक लेकर जाना है। तभी मुझे और पिता जी को इंसाफ मिलेगा। दोषियों को फांसी मिलेगी…"

मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान क्या कहा

मामले में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "प्रारंभिक तौर पर हम इस आदेश पर रोक लगाने के पक्ष में है। सामान्य नियम यह है कि अगर कोई व्यक्ति जमानत पर बाहर आ चुका हो, तो अदालत उसकी आजादी वापस नहीं छीनती। लेकिन यहां स्थिति अलग है, क्योंकि सेंगर किसी दूसरे मामले में पहले से जेल में बंद है।" इसी वजह से जमानत पर रोक लगने से सेंगर की रिहाई नहीं होगी। वह अभी भी जेल में रहेंगे, जहां वह पीड़िता के पिता की मौत से जुड़े मामले में 10 साल की सजा काट रहे हैं।

ये भी पढ़ें

SIR Update: गायब हो गया वोटर लिस्ट से नाम? बिना BLO से संपर्क किए ऐसे करें दोबारा अपडेट
लखनऊ
sir update missing name from voter list how to update again without contacting blo

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

29 Dec 2025 04:07 pm

Published on:

29 Dec 2025 04:03 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / Unnao Rape Case: ‘कुलदीप सिंह को फांसी तक लेकर जाना है’, पीड़िता का छलका दर्द! बोली- अभी मेरी लड़ाई बाकी है

बड़ी खबरें

View All

उन्नाव

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Unnao Rape Case: कुलदीप सिंह सेंगर मामला सुप्रीम कोर्ट में, पीड़िता की मां की मांग, परिवार और वकीलों को मिले सुरक्षा

दिल्ली में विरोध प्रदर्शन (फोटो सोर्स- पत्रिका)
उन्नाव

उन्नाव रेप केस: जेल में ही रहेगा कुलदीप सेंगर, जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

उन्नाव

कुलदीप सिंह सेंगर मामला: बेटी ऐश्वर्या सेंगर का एक्स पर पोस्ट- “ऐ झूठ तुम्हारे हो गए हैं कितने लंबे पैर, है सच की इज्जत…”

कुलदीप सिंह सेंगर मामला (फोटो सोर्स- पत्रिका)
उन्नाव

सड़क दुर्घटना में हेड कांस्टेबल की मौत, पुलिस लाइन में दी गई अंतिम विदाई

मृतक परिजनों को ढांढस बंधाते एसपी (फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस)
उन्नाव

सुप्रीम कोर्ट में कल गुंजेगा उन्नाव रेप केस का मामला, CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता में होगी सुनवाई

Supreme Court
उन्नाव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.