मिट्टी की दीवार गिरने से दर्दनाक हादसा, एक महिला की मौत, दो घायल



आनन-फानन राहत और बचाव कार्य चलाया गया। ग्रामीणों ने विद्या, काजल और उर्मिला को सामुदायिक स्वास्थ्य में भर्ती कराया गया। जहां से विद्या की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। ट्रामा सेंटर ले जाते समय रास्ते में विद्या की मौत हो गई। जबकि दो अन्य का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दिया। मौत के बाद घर में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक विद्या रिश्तेदारी में घूमने के लिए आई थी। जहां यह हादसा हो गया।