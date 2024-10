ऐसी भी चोरी: महिला ने अपने घर में मित्र की सहायता से चोरी करवाया, फिर लिखवाया मुकदमा

यह भी पढ़ें जवान बनाने की इजरायली मशीन, वीडियो वायरल, आरोपी दंपति की फोटो आई सामने Unnao Disclosure, woman theft in her own house, filed a case धानीखेड़ा थाना बारासगवर निवासी नेहा गुप्ता पत्नी गौरव कुमार गुप्ता ने थाना में तहरीर देकर बताया था कि उनके यहां अज्ञात चोरों ने चोरी कर लिया है।अज्ञात चोरों ने उनकी सास व स्वयं के सोने चाँदी के जेवर चोरी कर ले गए‌ तहरीर के आधार पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 331(4)/ 305 में दर्ज कर लिया। धानीखेड़ा थाना बारासगवर निवासी नेहा गुप्ता पत्नी गौरव कुमार गुप्ता ने थाना में तहरीर देकर बताया था कि उनके यहां अज्ञात चोरों ने चोरी कर लिया है।अज्ञात चोरों ने उनकी सास व स्वयं के सोने चाँदी के जेवर चोरी कर ले गए‌ तहरीर के आधार पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 331(4)/ 305 में दर्ज कर लिया।

मुखबिर की सूचना पर मिली सफलता Unnao Disclosure, woman theft in her own house, filed a case जांच के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। जब मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चोरी हुए माल बरामद किया। वादी नेहा गुप्ता कि निशानदेही पर पुलिस ने उसके मित्र अखिलेश निवासी धानी खेड़ा बारासगवर के मकान से यह माल बरामद किया। पुलिस के अनुसार नेहा गुप्ता और अखिलेश के बीच मित्रता थी। जो धानी खेड़ा में किराए के मकान पर रहता है। मूल रूप से वह पुरवा कोतवाली क्षेत्र के कटाव गांव का रहने वाला है। जिसने चोरी का माल बेड के नीचे छुपा कर रखा था। चोरी का माल बरामदगी के बाद पुलिस ने दर्ज मुकदमे में एक और धारा की वृद्धि की। दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

सोने और चांदी का जेवर बरामद हुआ Unnao Disclosure, woman theft in her own house, filed a case पुलिस ने नेहा गुप्ता की सास नीलम गुप्ता और नेहा गुप्ता के जेवर बरामद की है जो इस प्रकार हैं। एक जोड़ी पायल (पाजेब) सफेद धातु, एक जोड़ी पायल सफेद धातु पुराना, दो जोड़ी पायल सफेद धातु एक सफेद धातु कमर पेटी, चार जोड़ी सफेद धातु बिछिया, दो पीली धातु के मंगलसूत्र लाकेट, एक पीली धातु का मंगलसूत्र लाकेट, एक जोडी टूटा झुमका पीली धातु, तीन जोड़ी टप्स पीली धातु, एक जोड़ी कान की वाली पीली धातु, पुरुष की तीन अंगूठी पीली धातु, महिला की एक अंगूठी पीली धातु, एक पीली धातु चेन शामिल है।