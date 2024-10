जवान बनाने की इजरायली मशीन, वीडियो वायरल, आरोपी दंपति की फोटो आई सामने

Israeli machine to make old people young, accused couple photo comes कानपुर में इजरायली मशीन की चर्चा हो रही है। जो बूढ़े को जवान बना देती है। लेकिन करोड़ों की ठगी होने के बाद लोगों की आंखें खुली। अब सामने आकर पीड़ित सच्चाई बता रहे हैं। एसीपी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

कानपुर•Oct 04, 2024 / 05:38 pm• Narendra Awasthi

Israeli machine to make old people young, accused couple photo comes उत्तर प्रदेश के कानपुर में जवान बनाने की इजरायली मशीन के नाम पर 35 करोड़ की ठगी करने वाली दंपति की फोटो सामने आई है। जिस पर एक्स पर लोग तमाम प्रकार के कमेंट कर रहे हैं। इस संबंध में किदवई नगर में मुकदमा दर्ज किया गया है। ठगी के शिकार हुए पीड़ित ने बताया कि इजरायली मशीन के लिए उनसे निवेश कराया गया था इसके साथ ही उनकी थेरेपी भी हो रही थी। ‌ लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। सवाल जवाब होने पर तक दंपति ताला बंद कर फरार हो गए। मामला किदवई नगर थाना क्षेत्र से जुड़ा है। सहायक पुलिस आयुक्त बाबू पुरवा अंजलि विश्वकर्मा ने बताया कि जांच की जा रही है।

यह भी पढ़ें अब कानपुर में ट्रेन पर पत्थरबाजी, बनारस से दिल्ली जा रही थी वंदे भारत को बनाया निशाना Israeli machine to make old people young, accused couple photo comes किदवई नगर थाना क्षेत्र के साकेत नगर में राजीव दुबे और उनकी पत्नी रश्मि दुबे ने एक संस्था खोली। जिसमें इजराइली ऑक्सीजन थेरेपी मशीन के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी की गई। लोगों से मशीन के लिए निवेश कराया गया।‌ केंद्र पर लोगों को बताया गया कि 60 साल के बूढ़े को 25 साल का जवान बनाया जाएगा। इसके लिए इसराइल से मशीन लाई गई है। लेकिन मामला ठगी का निकला। लोगों को किसी प्रकार का लाभ नहीं मिला। लोगों ने प्रति थेरेपी के लिए एक-एक लाख रुपए दिए। लेकिन इजराइली ऑक्सीजन थेरेपी मशीन धोखा साबित हुई। ‌ किदवई नगर थाना क्षेत्र के साकेत नगर में राजीव दुबे और उनकी पत्नी रश्मि दुबे ने एक संस्था खोली। जिसमें इजराइली ऑक्सीजन थेरेपी मशीन के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी की गई। लोगों से मशीन के लिए निवेश कराया गया।‌ केंद्र पर लोगों को बताया गया कि 60 साल के बूढ़े को 25 साल का जवान बनाया जाएगा। इसके लिए इसराइल से मशीन लाई गई है। लेकिन मामला ठगी का निकला। लोगों को किसी प्रकार का लाभ नहीं मिला। लोगों ने प्रति थेरेपी के लिए एक-एक लाख रुपए दिए। लेकिन इजराइली ऑक्सीजन थेरेपी मशीन धोखा साबित हुई। ‌ क्या कहती हैं एसीपी बाबू पुरवा? Israeli machine to make old people young, accused couple photo comes इस संबंध में एसीपी बाबू पुरवा ने अंजलि विश्वकर्मा ने बताया कि किदवई नगर थाना में संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। जिसमें राजीव दुबे और उनकी पत्नी रश्मि दुबे आरोपी है। जिन्होंने इजरायली मशीन के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी की है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल ठग दंपति पुलिस की पकड़ से बाहर है