ढाई करोड़ रुपए का गांजा: यहां बनती है 10 रुपए वाली पुड़िया, मिले 37800 रुपए के सिक्के, पांच गिरफ्तार

Rs 2.5 crore of ganja recovered कानपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी जब ढाई करोड़ रुपए के गांजे के साथ पांच तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें महिला सरगना भी शामिल है। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया कि गांजा सप्लाई करने वाली चेन की भी जानकारी मिली है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यह सफलता सजेती और किदवई नगर थाना पुलिस को मिली है। किदवई नगर में गिरफ्तार महिला के पास से गांजा बिक्री के छोटे नोट और सिक्कों के रूप में पांच लाख 45 हजार रुपए बरामद हुए हैं। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों के बैंक अकाउंट और सप्लाई चेन की जांच के भी निर्देश दिए गए हैं। ‌