12वीं की छात्रा की निर्मम हत्या, चेहरे को पत्थरों से कुचला, चचेरे भाई के साथ गई थी बाजार

Crime News : 12वीं की छात्रा की निर्मम तरीके से हत्या का मामला सामने आने से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। से सनसनीखेज वारदात देहरादून के विकास नगर कोतवाली के ढालीपुर में घटी है। ढालीपुर निवासी 18 वर्षीय मनीषा तोमर 12वीं की छात्रा थी। बुधवार शाम दांत में दर्द होने पर वह अपने चचेरे भाई सुरेंद्र के साथ बाइक से दवा लेने बाजार गई हुई थी। देर रात तक वह वापस नहीं लौटी। इससे परिजन चिंतित हो उठे। परिजनों ने रात में ही उसकी खोजबीन शुरू कर दी थी। देर रात गांव से करीब एक किमी दूरी पर झाड़ियों में खून से लतपथ मनीषा का शव देख परिजनों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। जांच में सामने आया कि मनीषा की गर्दन पर धारदार हथियार से दो बड़े प्रहार किए गए थे। ताकि शिनाख्त न हो सके, इसी को देखते हुए उसका चेहरा भी पत्थरों से कुचला गया था। मौके के हालात देख लोगों की रूह कांप उठी। पुलिस ने पंचनामे के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।