दरिंदगी:उत्तराखंड में दो साल की बच्ची से 70 साल के बुजुर्ग ने किया रेप

Rape of a two year old girl:उत्तराखंड में 70 साल के एक बुजुर्ग ने दो साल की मासूम को हवस का शिकार बना डाला। लहूलुहान हालत में बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शर्मशार करने वाली इस घटना से हड़कंप मचा हुआ है।

लखनऊ•Aug 26, 2024 / 10:21 am• Naveen Bhatt

उत्तराखंड में दो साल की बच्ची से रेप हुआ है। प्रतीकात्मक फोटो

Rape of a two year old girl:उत्तराखंड में 70 साल के एक बुजुर्ग ने दो साल की बच्ची से दरिंदगी की है। जानकारी के मुताबिक नैनीताल जिले के बेतालघाट थाना क्षेत्र का एक दंपति शनिवार शाम खेतों में काम पर जुटा था। उनकी दो वर्षीय बच्ची घर पर अकेली थी। बच्ची के रोने-बिलखने की आवाज सुनकर पहुंचे पड़ोसियों ने मासूम के साथ गांव के ही एक बुजुर्ग को संदिग्ध अवस्था में दबोच लिया। उन्होंने इसकी सूचना बच्ची के परिजनों को दी।घर पहुंचे परिजन हालात देख दंग रह गए।

बच्ची हायर सेंटर रेफर घर पहुंचने पर परिजनों को बच्ची लहूलुहान हालत में मिली। परिजन बच्ची को तत्काल पीएचसी बेतालघाट लेकर पहुंचे, लेकिन रक्तस्राव अधिक होने के कारण डॉक्टरों ने उसे बीडी पांडे जिला अस्पताल नैनीताल रेफर कर दिया। देर रात अस्पताल में महिला चिकित्सकों ने बच्ची का उपचार किया। सूचना के बाद कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। जिला अस्पताल की डॉ. दीपा ने बताया कि पुलिस ने बच्ची के मेडिकल सैंपल लिए हैं। फिलहाल बच्ची की हालत में सुधार है। देर रात आरोपी को किया गिरफ्तार मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए देर रात बेतालघाट पुलिस ने बच्ची की मां की तहरीर पर गांव के ही 70 वर्षीय बुजुर्ग के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 65 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। एसओ अनीस अहमद ने बताया कि आरोपी को देर रात ही गिरफ्तार कर लिया। वहीं, रविवार को नायब तहसीलदार बीसी भंडारी ने टीम के साथ मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली।