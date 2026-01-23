23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नोएडा

Bomb Threat Alert: गणतंत्र दिवस से पहले नोएडा के कई स्कूलों को बम धमकी, ई-मेल से मची अफरा-तफरी, अलर्ट पर पुलिस

Noida Schools Bomb Threat: नोएडा के कुछ निजी स्कूलों को ईमेल के जरिए बम धमकी मिलने से हड़कंप मच गया।

2 min read
Google source verification

नोएडा

image

Anuj Singh

Jan 23, 2026

नोएडा के स्कूलों में ईमेल धमकी से हड़कंप!

नोएडा के स्कूलों में ईमेल धमकी से हड़कंप! Source- X

Noida Schools Bomb Threat : नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कई निजी स्कूलों में आज सुबह से अफरा-तफरी मची रही। गणतंत्र दिवस से पहले ही स्कूलों को मिली धमकी ने छात्रों, अभिभावकों और स्कूल स्टाफ में डर और चिंता पैदा कर दी।

धमकी का तरीका

सुबह-सुबह एक ई-मेल कई स्कूलों को भेजा गया। ई-मेल में स्पष्ट रूप से बम विस्फोट की धमकी दी गई थी। मेल में बताया गया कि सिलसिलेवार तरीके से स्कूलों को निशाना बनाया जाएगा। अलग-अलग स्कूलों को एक ही तरह का ई-मेल भेजा गया, जिससे स्कूलों में तुरंत तनाव का माहौल बन गया।

स्कूलों की प्रतिक्रिया

ई-मेल पढ़ने के बाद स्कूलों के स्टाफ ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके अलावा, सभी स्कूलों ने अपने छात्रों के परिजनों को मैसेज भेजकर बच्चों की छुट्टी की जानकारी दी। इस कदम से यह सुनिश्चित किया गया कि बच्चे सुरक्षित घर पहुँच जाएं और किसी तरह का खतरा न हो।

पुलिस की कार्रवाई

मिली जानकारी के मुताबिक, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लगभग 40 स्कूलों को इस धमकी का निशाना बनाया गया। धमकी मिलने के तुरंत बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुँच गई और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने स्कूलों की सुरक्षा बढ़ा दी है और ई-मेल की पड़ताल में जुट गई है।

छात्रों और अभिभावकों में चिंता

गणतंत्र दिवस के अवसर से पहले यह धमकी स्कूलों में भय और तनाव का कारण बनी। अभिभावक अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। स्कूल प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा और अभिभावकों को समय पर सूचना देने के लिए त्वरित कदम उठाए। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरी तरह जांच में जुटी है और स्कूलों में सुरक्षा इंतजामों को बढ़ाया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

23 Jan 2026 10:54 am

Published on:

23 Jan 2026 10:39 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / Bomb Threat Alert: गणतंत्र दिवस से पहले नोएडा के कई स्कूलों को बम धमकी, ई-मेल से मची अफरा-तफरी, अलर्ट पर पुलिस

बड़ी खबरें

View All

नोएडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

22, 23 और 24 जनवरी को ओलावृष्टि के साथ भारी बारिश की संभावना, इन जिलों में अलर्ट

नोएडा

मिशन 2027 को लेकर बसपा का मेगा प्लान, फ्रंट लाइन में रहेंगे आकाश आनंद, मिली बड़ी जिम्मेदारी

मायावती और आकाश आनंद फोटो सोर्स BSP
नोएडा

डीएम साहिबा… ये 170 पेजों का डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान कितना लागू है? इंजीनियर युवराज की मौत का जिम्मेदार कौन?

प्रशासन और DM पर क्यों उठे सवाल?
नोएडा

Rain Alert: मौसम विभाग की नई चेतावनी, अगले 48 घंटे में तेज हवाओं के साथ इन जिलों में बारिश के आसार

फोटो सोर्स IANS
नोएडा

मौसम ने फिर पकड़ी रफ्तार! अगले 5 दिन धुआंधार बारिश की इन जिलों में चेतावनी

up weather forecast, uttarakhand weather forecast, rain alert up, western disturbance, imd weather update, rain today, snowfall uttarakhand, weather news india,climate change rain, Cloudburst, drizzle, flooding, heavy rain, Heavy Showers, hydro-meteorology rain, Light rain, live rain updates, meteorology training rainfall statistics, monsoon, Monsoon Update, pouring rain, precipitation, precipitation data, rain alert, rain forecast, rain training Google, rainfall, Rainfall Prediction, rainy season, real-time rain report, scattered showers, severe weather alerts, storm, stormy weather, Thunderstorm, training for rain safety, weather, weather education, weather Google training, weather report rain, weather tools tutorial, weather training, weather update, wet weather
नोएडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.