Bomb Threat Alert: गणतंत्र दिवस से पहले नोएडा के कई स्कूलों को बम धमकी, ई-मेल से मची अफरा-तफरी, अलर्ट पर पुलिस

गणतंत्र दिवस के अवसर से पहले यह धमकी स्कूलों में भय और तनाव का कारण बनी। अभिभावक अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। स्कूल प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा और अभिभावकों को समय पर सूचना देने के लिए त्वरित कदम उठाए। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरी तरह जांच में जुटी है और स्कूलों में सुरक्षा इंतजामों को बढ़ाया गया है।