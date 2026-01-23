Bomb Threat Alert: गणतंत्र दिवस से पहले नोएडा के कई स्कूलों को बम धमकी, ई-मेल से मची अफरा-तफरी, अलर्ट पर पुलिस

नोएडा के स्कूलों में ईमेल धमकी से हड़कंप! Source- X
Noida Schools Bomb Threat : नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कई निजी स्कूलों में आज सुबह से अफरा-तफरी मची रही। गणतंत्र दिवस से पहले ही स्कूलों को मिली धमकी ने छात्रों, अभिभावकों और स्कूल स्टाफ में डर और चिंता पैदा कर दी।
सुबह-सुबह एक ई-मेल कई स्कूलों को भेजा गया। ई-मेल में स्पष्ट रूप से बम विस्फोट की धमकी दी गई थी। मेल में बताया गया कि सिलसिलेवार तरीके से स्कूलों को निशाना बनाया जाएगा। अलग-अलग स्कूलों को एक ही तरह का ई-मेल भेजा गया, जिससे स्कूलों में तुरंत तनाव का माहौल बन गया।
ई-मेल पढ़ने के बाद स्कूलों के स्टाफ ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके अलावा, सभी स्कूलों ने अपने छात्रों के परिजनों को मैसेज भेजकर बच्चों की छुट्टी की जानकारी दी। इस कदम से यह सुनिश्चित किया गया कि बच्चे सुरक्षित घर पहुँच जाएं और किसी तरह का खतरा न हो।
मिली जानकारी के मुताबिक, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लगभग 40 स्कूलों को इस धमकी का निशाना बनाया गया। धमकी मिलने के तुरंत बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुँच गई और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने स्कूलों की सुरक्षा बढ़ा दी है और ई-मेल की पड़ताल में जुट गई है।
गणतंत्र दिवस के अवसर से पहले यह धमकी स्कूलों में भय और तनाव का कारण बनी। अभिभावक अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। स्कूल प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा और अभिभावकों को समय पर सूचना देने के लिए त्वरित कदम उठाए। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरी तरह जांच में जुटी है और स्कूलों में सुरक्षा इंतजामों को बढ़ाया गया है।
