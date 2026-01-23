चित्रकूट में व्यापारी के बेटे के हत्यारोपी को पुलिस ने मार गिराया,12 घंटे में ही हो गया एनकाउंटर

इधर सुबह 4 बजे से ही बच्चे के घरवाले सैकड़ों लोगों के साथ नेशनल हाईवे जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसकी सूचना पर DIG राजेश कुमार भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंची है। SP चित्रकूट ने बताया कि पकड़े जाने के डर से दोनों ने आयुष की गला घोंटकर हत्या कर दी। अपने ही कमरे में बक्से में शव रखकर फरार हो गए।