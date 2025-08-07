जगद्गुरु रामभद्राचार्य का राहुल गांधी पर तंज, ऑपरेशन सिंदूर’ बयान बचकाना

रामभद्राचार्य महाराज ने राहुल गांधी के ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर दिए बयान को बचकाना और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। साथ ही कहा कि इस तरह की बातें करना ठीक नहीं है। इसके अलावा, उन्होंने अखिलेश यादव के उस बयान पर भी सवाल उठाए, जिसमें उन्होंने मनु महाराज को लेकर टिप्पणी की थी।
रामभद्राचार्य महाराज ने कहा कि “अखिलेश यादव को संस्कृत का एक अक्षर भी नहीं आता, अगर आता तो वे मनु महाराज पर उल्टा-सीधा बोलने से पहले सोचते।” बता दें कि अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि यह हजारों साल पुरानी लड़ाई है, एक कोई मनु महाराज आए थे, जिन्होंने गड़बड़ कर दी, जिनकी वजह से हम लोग बंट गए।
जब उनसे डिंपल यादव पर मौलाना साजिद रशीदी की आपत्तिजनक टिप्पणी के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने उस पर कोई जवाब देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, "मैं इन छोटी-छोटी बातों में नहीं पड़ता क्योंकि मेरा एक पद और मर्यादा है। मैं जगद्गुरु हूं और मुझे पद्मविभूषण सम्मान भी मिला है।"बता दें कि मौलाना रशीदी की टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और इसको लेकर उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थी।