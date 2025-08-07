7 अगस्त 2025,

चित्रकूट

जगद्गुरु रामभद्राचार्य का राहुल गांधी पर तंज, ऑपरेशन सिंदूर’ बयान बचकाना

चित्रकूट के तुलसी पीठ के प्रमुख जगद्गुरु रामभद्राचार्य महाराज ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयानों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

चित्रकूट

Aman Pandey

Aug 07, 2025

UP news, hindi news
जगद्गुरु रामभद्राचार्य महाराज ने राहुल गांधी का 'ऑपरेशन सिंदूर' पर सवाल उठाने को दुर्भाग्यपूर्ण और बचकाना बताया है। PC: IANS

रामभद्राचार्य महाराज ने राहुल गांधी के ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर दिए बयान को बचकाना और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। साथ ही कहा कि इस तरह की बातें करना ठीक नहीं है। इसके अलावा, उन्होंने अखिलेश यादव के उस बयान पर भी सवाल उठाए, जिसमें उन्होंने मनु महाराज को लेकर टिप्पणी की थी।

'अखिलेश यादव को संस्कृत का एक अक्षर भी नहीं आता'

रामभद्राचार्य महाराज ने कहा कि “अखिलेश यादव को संस्कृत का एक अक्षर भी नहीं आता, अगर आता तो वे मनु महाराज पर उल्टा-सीधा बोलने से पहले सोचते।” बता दें कि अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि यह हजारों साल पुरानी लड़ाई है, एक कोई मनु महाराज आए थे, जिन्होंने गड़बड़ कर दी, जिनकी वजह से हम लोग बंट गए।

मौलाना के आपत्तिजनक टिप्पणी पर बोलेने से इनकार

जब उनसे डिंपल यादव पर मौलाना साजिद रशीदी की आपत्तिजनक टिप्पणी के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने उस पर कोई जवाब देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, "मैं इन छोटी-छोटी बातों में नहीं पड़ता क्योंकि मेरा एक पद और मर्यादा है। मैं जगद्गुरु हूं और मुझे पद्मविभूषण सम्मान भी मिला है।"बता दें कि मौलाना रशीदी की टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और इसको लेकर उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थी।

Updated on:

07 Aug 2025 02:25 pm

Published on:

07 Aug 2025 02:23 pm

