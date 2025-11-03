यूपी में रोडवेज बस और बोलेरो की भीषण भिड़ंत, तीन मरे…पांच घायल, सीएम योगी ने लिया संज्ञान

पुलिस के मुताबिक, कैंप का पुरवा निवासी राजा भईया अपनी पत्नी शोभा, बेटे मोहित, सुभाष, बेटी संध्या के अलावा रोहित व अर्जुन बोलेरो में सवार होकर खोह की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान प्रयागराज की ओर आ रही रोडवेज बस से टक्कर हो गई। इस हादसे में बोलेरो का आगला हिस्सा पूरी तरह डैमेज हो गया। इस हादसे में बोलेरो सवार मोहित, सुभाष व रोहित की दर्दनाक मौत हो गई। जबकि, अन्य लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए एंबुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसपी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि घटना की सूचना पर पुलिस और एम्बुलेंस टीम मौके पर पहुंची। घायलों को चित्रकूट जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।