यूपी में रोडवेज बस और बोलेरो की भीषण भिड़ंत, तीन मरे…पांच घायल, सीएम योगी ने लिया संज्ञान

फोटो सोर्स: पत्रिका, चित्रकूट में भीषण दुर्घटना
चित्रकूट जिले में झांसी-मिर्जापुर नेशनल हाईवे स्थित कर्वी कोतवाली क्षेत्र के खोह गांव के पास हुई भीषण दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई है वहीं पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बता दें कि बोलेरो में सवार सभी लोग एक ही परिवार के थे। इस भीषण दुर्घटना में रोडवेज बस ने बोलेरो को सामने से जबरदस्त टक्कर मारा जिसमें उसके परखच्चे उड़ गए।
जानकारी के मुताबिक बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। दुर्घटना के बाद चारों ओर चीख पुकार मच गई, आसपास के लोग मौके पर पहुंच कर घायलों को बाहर निकालने के साथ ही पुलिस को भी सूचित किए। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों के इलाज के लिए पास में अस्पताल में भेजा गया, मृतकों के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया।
पुलिस के मुताबिक, कैंप का पुरवा निवासी राजा भईया अपनी पत्नी शोभा, बेटे मोहित, सुभाष, बेटी संध्या के अलावा रोहित व अर्जुन बोलेरो में सवार होकर खोह की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान प्रयागराज की ओर आ रही रोडवेज बस से टक्कर हो गई। इस हादसे में बोलेरो का आगला हिस्सा पूरी तरह डैमेज हो गया। इस हादसे में बोलेरो सवार मोहित, सुभाष व रोहित की दर्दनाक मौत हो गई। जबकि, अन्य लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए एंबुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसपी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि घटना की सूचना पर पुलिस और एम्बुलेंस टीम मौके पर पहुंची। घायलों को चित्रकूट जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
इस हादसे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख व्यक्त किया। सीएम योगी ने चित्रकूट सड़क हादसे का संज्ञान लेते हुए मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के साथ ही, अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश, सीएम ने घायलों के समुचित इलाज के भी निर्देश दिए।
