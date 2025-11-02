मारा गया…मारा गया, बच्ची को उठाकर ले जाने वाले भेड़िए का एनकाउंटर, सुबह 5 बजे जबड़े में दबाकर भाग गई थी

बहराइच : उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भेड़ियों के आतंक का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। कैसरगंज तहसील के कंदौली गांव में रविवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे एक मादा भेड़िए ने एक डेढ़ साल की मासूम बच्ची को उसके घर के बरामदे से उठा लिया। बच्ची की चीखें सुनकर मां ने भेड़िए का पीछा किया, लेकिन वह बच्ची को मुंह में दबोचकर जंगल की ओर भाग गया। वन विभाग के शूटर ने करीब चार किलोमीटर दूर गन्ने के खेत में छिपे हमलावर को गोली मारकर ढेर कर दिया। हालांकि, बच्ची का शव अभी तक बरामद नहीं हो सका है, जिससे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।