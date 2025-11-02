मारा गया…मारा गया, बच्ची को उठाकर ले जाने वाले भेड़िए का एनकाउंटर, सुबह 5 बजे जबड़े में दबाकर भाग गई थी

बहराइच में 2 साल की बच्ची को उठाकर ले जाने वाला भेड़िया मारा गया, PC- Patrika
बहराइच : उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भेड़ियों के आतंक का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। कैसरगंज तहसील के कंदौली गांव में रविवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे एक मादा भेड़िए ने एक डेढ़ साल की मासूम बच्ची को उसके घर के बरामदे से उठा लिया। बच्ची की चीखें सुनकर मां ने भेड़िए का पीछा किया, लेकिन वह बच्ची को मुंह में दबोचकर जंगल की ओर भाग गया। वन विभाग के शूटर ने करीब चार किलोमीटर दूर गन्ने के खेत में छिपे हमलावर को गोली मारकर ढेर कर दिया। हालांकि, बच्ची का शव अभी तक बरामद नहीं हो सका है, जिससे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।
कंदौली गांव के निवासी राकेश यादव ने बताया कि उनकी बेटी शानवी रविवार सुबह पत्नी के बगल में बरामदे में सो रही थी। राकेश उस समय पशुओं को चारा दे रहे थे। तभी अचानक एक भेड़िया घर में घुस आया और सोई हुई शानवी पर झपट्टा मारा। भेड़िए ने बच्ची को जबड़ों में दबोच लिया, जिससे वह जोर से चीख पड़ी। इस चीख से मां की नींद खुल गई। वह चिल्लाने लगीं और भेड़िए के पीछे दौड़ पड़ीं। राकेश और ग्रामीण भी लाठियां-डंडे लेकर दौड़े, लेकिन भेड़िया बच्ची को लेकर तेजी से जंगल की ओर भाग निकला।
घर से करीब 200 मीटर दूर घास पर मांस के कुछ टुकड़े और खून के धब्बे मिले। बच्ची की मां यह दृश्य देखकर बेहोश हो गईं, जबकि राकेश रो-रोकर बुरा हाल हो गया।
घटना की सूचना मिलते ही कैसरगंज पुलिस और वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गईं। ड्रोन और डॉग स्क्वॉड की मदद से हमलावर भेड़िए की तलाश की गई। कंदौली गांव से करीब चार किलोमीटर दूर शाम करीब चार बजे ग्रामीणों ने गन्ने के खेत में भेड़िए को छिपे हुए देखा और वन विभाग को सूचना दी।
जानकारी पाते ही कैसरगंज के एसडीएम अखिलेश सिंह, वन रेंजर ओंकार यादव और शूटर आरिश टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। ड्रोन की सहायता से भेड़िए की सटीक लोकेशन ट्रेस की गई। इसके बाद शूटर आरिश ने सटीक निशाना लगाकर भेड़िए को गोली मार दी। एसडीएम अखिलेश सिंह ने पुष्टि की कि मारा गया भेड़िया मादा था। हालांकि, ग्रामीणों ने इलाके में दो और भेड़ियों के घूमने की जानकारी दी है, जिसके बाद गश्त और तेज कर दी गई है।
वन विभाग के अनुसार, बहराइच में इस साल भेड़ियों के हमलों में छह लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं। विभाग का दावा है कि इलाके में चार भेड़िए मुख्य रूप से हमले कर रहे थे। इनमें से तीन को पहले ही मार गिराया जा चुका है, जबकि चौथे को गोली लगी थी लेकिन वह भाग निकला था। अब इस घटना के बाद चौथा भेड़िया भी ढेर हो गया है।
बड़ी खबरेंView All
बहराइच
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग