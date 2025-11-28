Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चित्रकूट

‘WIFE = पत्नी सिर्फ आनंद का साधन’, बयान देकर विवादों में फंसे जगद्गुरु रामभद्राचार्य, समझें पूरा मामला

Rambhadracharya Controversy : जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य का चित्रकूट में रामकथा के दौरान दिया गया बयान सोशल मीडिया पर तूफान मचा रहा है। उन्होंने अपने बयान में WIFE और पत्नी का मतलब समझाया है।

2 min read
Google source verification

चित्रकूट

image

Avaneesh Kumar Mishra

Nov 28, 2025

Wife और पत्नी पर बयान देकर विवादों में फंसे रामभद्राचार्य, PC- @JagadguruJi X Handle

चित्रकूट : जगद्गुरु रामभद्राचार्य का एक बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। ट्रोलर्स जगद्गुरु रामभद्राचार्य को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने कथा के दौरान WIFE का मतलब समझाया। उन्होंने WIFE और पत्नी में क्या अंतर है इस पर अपने विचार रखे।

उन्होंने कहा, W- wonderful, I- instrument, F- For, E- Enjoyment; = Wonderful instrument for Enjoyment, इसका मतलब हुआ, 'आनंद का साधन'। उन्होंने आगे कहा कि विवाहित लोग ही इसका मतलब समझ सकते हैं। अविवाहित और साधु-संत इस पर टिप्पणी न करें। यह नाम अंग्रेजों ने दिया यानि की पश्चिमी सभ्यता से आया। उन्होंने कहा कि देखिए अंग्रेजों ने WIFE की कितनी खतरनाक व्याख्या की है।

जगद्गुरु रामभद्राचार्य आगे कहा कि हमारे यहां भारतीय संस्कृति में पत्नी होती है, जिसका मतलब है जो यज्ञ में अपने पति का साथ दे, उसे पत्नी कहते हैं। हमारे यहां पत्नी हनीमून मनाने के लिए नहीं होती। हमारे यहां तो मून निरंतर हनी रहता है। चंद्रमा मधुर ही रहता है। हमारे यहां पत्नी का उपयोग भोग के लिए नहीं होता, योग के लिए होता है। इसलिए भारतीय संस्कृति को समझने के लिए संस्कृत की आवश्यकता है।

HUSBAND का भी मतलब समझा चुके रामभद्राचार्य

H-Hellish, U-Unique, S-Selfish, B-Big, A-Actor, N-Needy, D-Disturber, हिंदी में इसका मतलब होता है जो नारकीय होकर उच्च कोटि का सेल्फिश होता है, बहुत बड़ा एक्टर और परेशान करने वाला, यही हसबैंड होता है।

अब पति का मतलब समझिए

जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने बताया कि जो अपनी पत्नी की निरंतर रक्षा करता है। जो अपनी पत्नी को या तो रघुपति के चरण में डाल देते है, या तो यदुपति के चरण में डाल देता है, वो पति होता है।

जगद्गुरु रामभद्राचार्य के विवादित बयान

जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य अपने बयानों की वजह से बार-बार विवादों में रहे हैं। 2023 में आगरा में उन्होंने कहा था कि 'देश में कोई नीच या शूद्र नहीं है, आरक्षण खत्म कर दो' और वेदों में जाति का कोई जिक्र नहीं है, जिसके बाद दलित संगठनों ने भारी विरोध किया। उसी साल उन्होंने 'हिंदू लड़कियों को विधर्मी फंसा रहे हैं' कहकर लव जिहाद का मुद्दा उठाया, जिसे इस्लामोफोबिया बताया गया।

2024 में एक कथा में उन्होंने कहा कि 'जो राम की पूजा न करें, वे शूद्र हैं', जिस पर SC/ST एक्ट में FIR की मांग हुई, हालांकि कोर्ट ने केस खारिज कर दिया। इसी साल वृंदावन में बाल संत अभिनव आर्य को 'मूर्ख लड़का' कहकर डांटते हुए वीडियो वायरल हुआ। जैन समुदाय के खिलाफ भी उन्होंने कई बार आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं और राम मंदिर निर्माण में जैनों के योगदान को नकारा।

2025 में फरवरी में प्रेमानंद महाराज को चुनौती दी, सितंबर में मेरठ की रामकथा में इस्लाम पर टिप्पणी करते हुए पश्चिमी यूपी को 'मिनी पाकिस्तान' कहा। इसके अलावा उन्होंने SC/ST एक्ट और आरक्षण को पूरी तरह खत्म करने, सोनिया गांधी की भारतीयता पर सवाल उठाने जैसे कई बयान दिए, जिससे हर बार देशभर में राजनीतिक और सामाजिक बवाल मचा।

ये भी पढ़ें

मूवी देखी…क्लब गए फिर डिनर किया, बोला – चलो थोड़ा और घूमा दूं, जंगल में ले जाकर प्रेमिका को मारी गोली
बागपत
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

28 Nov 2025 09:04 pm

Published on:

28 Nov 2025 08:52 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Chitrakoot / ‘WIFE = पत्नी सिर्फ आनंद का साधन’, बयान देकर विवादों में फंसे जगद्गुरु रामभद्राचार्य, समझें पूरा मामला

बड़ी खबरें

View All

चित्रकूट

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

यूपी में रोडवेज बस और बोलेरो की भीषण भिड़ंत, 4 मरे…पांच घायल, सीएम योगी ने लिया संज्ञान

Up news, chitrakoot
चित्रकूट

UP School Holiday: कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल कल रहेंगे बंद, प्रशासन ने आदेश जारी

भारी बारिश की चेतावनी: यूपी के इस जिले में कल कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल बंद (फोटो सोर्स : Social Media /X)
चित्रकूट

जगद्गुरु रामभद्राचार्य का राहुल गांधी पर तंज, ऑपरेशन सिंदूर’ बयान बचकाना

UP news, hindi news
चित्रकूट

पूर्व विधायक नीलांशु चतुर्वेदी के आवास पर नौकरानी ने रिवॉल्वर से की खुदकुशी, जांच में जुटी पुलिस

चित्रकूट

चित्रकूटः सिर्फ पांच हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ धरे गए दरोगाजी

bribe news
चित्रकूट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.