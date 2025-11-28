‘WIFE = पत्नी सिर्फ आनंद का साधन’, बयान देकर विवादों में फंसे जगद्गुरु रामभद्राचार्य, समझें पूरा मामला

जगद्गुरु रामभद्राचार्य आगे कहा कि हमारे यहां भारतीय संस्कृति में पत्नी होती है, जिसका मतलब है जो यज्ञ में अपने पति का साथ दे, उसे पत्नी कहते हैं। हमारे यहां पत्नी हनीमून मनाने के लिए नहीं होती। हमारे यहां तो मून निरंतर हनी रहता है। चंद्रमा मधुर ही रहता है। हमारे यहां पत्नी का उपयोग भोग के लिए नहीं होता, योग के लिए होता है। इसलिए भारतीय संस्कृति को समझने के लिए संस्कृत की आवश्यकता है।