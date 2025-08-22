UP School Holiday: कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल कल रहेंगे बंद, प्रशासन ने आदेश जारी

UP School Holiday Order: जिला प्रशासन ने सुरक्षा और बच्चों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। जिले में संचालित सभी सरकारी, सहायता प्राप्त एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए कल अवकाश घोषित कर दिया गया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है और शिक्षा विभाग को सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि मौसम विभाग द्वारा जिले में भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई थी। इसके मद्देनजर बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया गया। अधिकारियों के अनुसार, लगातार बारिश और जलभराव से यातायात प्रभावित हुआ है और कई ग्रामीण इलाकों में स्कूल जाने के रास्तों पर फिसलन तथा जोखिम की स्थिति बन गई है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश केवल प्राथमिक और जूनियर स्कूलों (कक्षा 1 से 8) तक ही सीमित रहेगा। कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई पहले की तरह जारी रहेगी। उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया गया है कि वे छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतें।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी विद्यालय के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में स्कूलों की स्थिति पर निगरानी रखें और यह सुनिश्चित करें कि किसी भी स्तर पर बच्चों की सुरक्षा से समझौता न हो।
जैसे ही स्कूल बंद होने की खबर आई, अभिभावकों ने प्रशासन के इस फैसले का स्वागत किया। अभिभावकों का कहना है कि बारिश के मौसम में छोटे बच्चों को स्कूल भेजना जोखिम भरा हो जाता है। अवकाश से बच्चों को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी।
पिछले 24 घंटों से जिले में लगातार बारिश हो रही है। कई इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे रास्तों पर फिसलन बढ़ने से वाहन चलाना मुश्किल हो गया है। शहर के कई मुख्य मार्गों पर भी पानी जमा हो गया है। इससे विद्यालय आने-जाने वाले बच्चों को परेशानी हो सकती थी।
जिला प्रशासन ने पुलिस, नगर निगम और आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट पर रखा है। जलभराव वाले इलाकों की निगरानी के लिए टीमें तैनात की गई हैं। साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं ताकि किसी आपात स्थिति में लोग तुरंत सहायता प्राप्त कर सकें।
यह पहली बार नहीं है जब बारिश के चलते स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया हो। हर वर्ष मानसून के दौरान जिला प्रशासन बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसा कदम उठाता है। पिछले साल भी भारी बारिश के कारण कई दिनों तक स्कूल बंद रखने पड़े थे।
भारतीय मौसम विभाग ने जिले में अगले 24 घंटे तक भारी बारिश के साथ-साथ बिजली गिरने और आंधी की संभावना जताई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें और बच्चों को पूरी तरह सुरक्षित स्थान पर रखें।
जिले में कल प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों में छुट्टी का यह निर्णय प्रशासन की संवेदनशीलता और सतर्कता को दर्शाता है। बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यह कदम उठाया गया है, ताकि मौसम की मार के बीच किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके।