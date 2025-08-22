Patrika LogoSwitch to English

UP School Holiday: कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल कल रहेंगे बंद, प्रशासन ने आदेश जारी

Junior School Holiday: उत्तर प्रदेश के एक जिले में प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। खराब मौसम और बारिश की चेतावनी के चलते कल कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है। उच्च कक्षाओं की पढ़ाई सामान्य रूप से चलेगी।

चित्रकूट

Ritesh Singh

Aug 22, 2025

भारी बारिश की चेतावनी: यूपी के इस जिले में कल कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल बंद (फोटो सोर्स : Social Media /X)
भारी बारिश की चेतावनी: यूपी के इस जिले में कल कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल बंद (फोटो सोर्स : Social Media /X)

UP School Holiday Order: जिला प्रशासन ने सुरक्षा और बच्चों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। जिले में संचालित सभी सरकारी, सहायता प्राप्त एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए कल अवकाश घोषित कर दिया गया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है और शिक्षा विभाग को सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

आदेश जारी, कारणों पर प्रशासन की मुहर

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि मौसम विभाग द्वारा जिले में भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई थी। इसके मद्देनजर बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया गया। अधिकारियों के अनुसार, लगातार बारिश और जलभराव से यातायात प्रभावित हुआ है और कई ग्रामीण इलाकों में स्कूल जाने के रास्तों पर फिसलन तथा जोखिम की स्थिति बन गई है।

कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं रहेगी सामान्य

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश केवल प्राथमिक और जूनियर स्कूलों (कक्षा 1 से 8) तक ही सीमित रहेगा। कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई पहले की तरह जारी रहेगी। उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया गया है कि वे छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतें।

शिक्षा विभाग को कड़े निर्देश

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी विद्यालय के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में स्कूलों की स्थिति पर निगरानी रखें और यह सुनिश्चित करें कि किसी भी स्तर पर बच्चों की सुरक्षा से समझौता न हो।

अभिभावकों ने राहत की सांस ली

जैसे ही स्कूल बंद होने की खबर आई, अभिभावकों ने प्रशासन के इस फैसले का स्वागत किया। अभिभावकों का कहना है कि बारिश के मौसम में छोटे बच्चों को स्कूल भेजना जोखिम भरा हो जाता है। अवकाश से बच्चों को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी।

बारिश से बिगड़े हालात, यातायात प्रभावित

पिछले 24 घंटों से जिले में लगातार बारिश हो रही है। कई इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे रास्तों पर फिसलन बढ़ने से वाहन चलाना मुश्किल हो गया है। शहर के कई मुख्य मार्गों पर भी पानी जमा हो गया है। इससे विद्यालय आने-जाने वाले बच्चों को परेशानी हो सकती थी।

प्रशासन अलर्ट मोड पर

जिला प्रशासन ने पुलिस, नगर निगम और आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट पर रखा है। जलभराव वाले इलाकों की निगरानी के लिए टीमें तैनात की गई हैं। साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं ताकि किसी आपात स्थिति में लोग तुरंत सहायता प्राप्त कर सकें।

पहले भी हो चुका है ऐसा निर्णय

यह पहली बार नहीं है जब बारिश के चलते स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया हो। हर वर्ष मानसून के दौरान जिला प्रशासन बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसा कदम उठाता है। पिछले साल भी भारी बारिश के कारण कई दिनों तक स्कूल बंद रखने पड़े थे।

मौसम विभाग की चेतावनी पर बढ़ी सख्ती

भारतीय मौसम विभाग ने जिले में अगले 24 घंटे तक भारी बारिश के साथ-साथ बिजली गिरने और आंधी की संभावना जताई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें और बच्चों को पूरी तरह सुरक्षित स्थान पर रखें।

स्कूल प्रबंधन के लिए अतिरिक्त गाइडलाइन

  • स्कूल बंदी के दौरान ऑनलाइन क्लासेस चलाने का विकल्प दिया गया है।
  • अवकाश का उपयोग छात्रों के लिए गृहकार्य या प्रोजेक्ट कार्य हेतु किया जा सकता है।
  • स्कूल परिसर में जलभराव या अन्य खतरों की स्थिति का निरीक्षण करने के बाद ही पुनः कक्षाएँ शुरू की जाएँगी।
  • किसी भी आपात स्थिति में तुरंत स्थानीय प्रशासन को सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं।

जिले में कल प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों में छुट्टी का यह निर्णय प्रशासन की संवेदनशीलता और सतर्कता को दर्शाता है। बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यह कदम उठाया गया है, ताकि मौसम की मार के बीच किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके।

#WeatherNews

cm yogi

up weather

UP Weather Forecast

weather alert

Weather Alert in UP

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather news

weather report

योगी आदित्यनाथ

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

22 Aug 2025 02:16 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Chitrakoot / UP School Holiday: कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल कल रहेंगे बंद, प्रशासन ने आदेश जारी

