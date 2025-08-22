UP School Holiday: कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल कल रहेंगे बंद, प्रशासन ने आदेश जारी

UP School Holiday Order: जिला प्रशासन ने सुरक्षा और बच्चों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। जिले में संचालित सभी सरकारी, सहायता प्राप्त एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए कल अवकाश घोषित कर दिया गया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है और शिक्षा विभाग को सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।