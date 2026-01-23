23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चित्रकूट

ठायं…ठायं…ठायं और खेल खत्म, 24 घंटे में मारा गया कारोबारी के बेटे का हत्यारोपी,मर्डर के बाद बक्से में फेंकी थी लाश

चित्रकूट में कारोबारी के बेटे के अपहरण और हत्या में शामिल बदमाश को पुलिस ने मार गिराया है। वहीं, उसका साथी पैर में गोली लगने से घायल हो गया है। दोनों आरोपी कारोबारी के पड़ोस में ही रहते थे।

2 min read
Google source verification

चित्रकूट

image

Aman Pandey

Jan 23, 2026

murder

आयुष की फाइल फोटो।

बरगढ़ बाजार में कारोबारी अशोक केसरवानी अपने परिवार के साथ रहते हैं। अशोक के अनुसार, गुरुवार सुबह उनका 13 वर्षीय बेटा आयुष घर के बाहर खेल रहा था। कुछ देर बाद वह अचानक लापता हो गया। परिजनों ने आसपास के क्षेत्र में काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला।

वॉट्सऐप कॉल पर कहा-आपका बेटा हमारे कब्जे में

इसी बीच मोबाइल पर वॉट्सऐप कॉल आया। इसमें कहा गया कि बच्चे को किडनैप कर लिया गया है। कॉल करने वालों ने बच्चे को छोड़ने के बदले फिरौती की मांग की। अशोक केसरवानी ने बातचीत के बाद मामले की सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस ने तुरंत तलाश शुरू की, लेकिन शाम तक बच्चे की जानकारी नहीं मिल सकी।

फिरौती न देने पर मर्डर किया

गुरुवार देर रात राहगीरों ने सड़क किनारे एक बंद बक्सा देखा। संदेह होने पर उन्होंने पुलिस को जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बक्से का ताला तुड़वाया तो उसके अंदर आयुष का शव बरामद हुआ। बच्चे के मृत मिलने की सूचना से क्षेत्र में शोक और आक्रोश फैल गया।

एक बदमाश एनकाउंटर में ढेर

शव मिलने के बाद पुलिस ने वॉट्सऐप पर आए कॉल की जांच शुरू की और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से कॉल करने वाले नंबर का विवरण निकाला। शुक्रवार सुबह लोकेशन ट्रेस होने पर पुलिस ने दोनों संदिग्धों को घेर लिया। मुठभेड़ के दौरान दोनों को गोली लग गई। पुलिस टीम ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां कल्लू नामक आरोपी की मौत हो गई।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दोनों आरोपी व्यापारी के पड़ोसी थे और बच्चे के आने-जाने की जानकारी पहले से रखते थे। अधिकारियों ने मृत बच्चे के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। घायल आरोपी को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां उसकी निगरानी की जा रही है। घटना के बाद परिवार में मातम छाया हुआ है और पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस ने IPC की अपहरण, फिरौती, हत्या तथा आ Arms Act सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

23 Jan 2026 10:47 am

Published on:

23 Jan 2026 09:30 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Chitrakoot / ठायं…ठायं…ठायं और खेल खत्म, 24 घंटे में मारा गया कारोबारी के बेटे का हत्यारोपी,मर्डर के बाद बक्से में फेंकी थी लाश

बड़ी खबरें

View All

चित्रकूट

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

चित्रकूट में व्यापारी के बेटे के हत्यारोपी को पुलिस ने मार गिराया,12 घंटे में ही हो गया एनकाउंटर

Up news, chitrakut
चित्रकूट

‘WIFE = आनंद का आश्चर्यजनक साधन’, बयान देकर विवादों में फंसे जगद्गुरु रामभद्राचार्य, समझें पूरा मामला

चित्रकूट

यूपी में रोडवेज बस और बोलेरो की भीषण भिड़ंत, 4 मरे…पांच घायल, सीएम योगी ने लिया संज्ञान

Up news, chitrakoot
चित्रकूट

UP School Holiday: कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल कल रहेंगे बंद, प्रशासन ने आदेश जारी

भारी बारिश की चेतावनी: यूपी के इस जिले में कल कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल बंद (फोटो सोर्स : Social Media /X)
चित्रकूट

जगद्गुरु रामभद्राचार्य का राहुल गांधी पर तंज, ऑपरेशन सिंदूर’ बयान बचकाना

Rambhadracharya's statement on Jyotishpeeth Shankaracharya Swami Avimukteshwaranand
चित्रकूट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.