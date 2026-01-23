ठायं…ठायं…ठायं और खेल खत्म, 24 घंटे में मारा गया कारोबारी के बेटे का हत्यारोपी,मर्डर के बाद बक्से में फेंकी थी लाश

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दोनों आरोपी व्यापारी के पड़ोसी थे और बच्चे के आने-जाने की जानकारी पहले से रखते थे। अधिकारियों ने मृत बच्चे के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। घायल आरोपी को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां उसकी निगरानी की जा रही है। घटना के बाद परिवार में मातम छाया हुआ है और पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस ने IPC की अपहरण, फिरौती, हत्या तथा आ Arms Act सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।