फाईक एन्क्लेव पर अब बुलडोजर एक्शन 25 अवैध भवन चिह्नित, 60 को नोटिस, मुफ्त में मिली पीसीएस अफसर की कोठी भी जांच के घेरे में

बीडीए अफसरों का कहना है कि पीलीभीत बाइपास रोड पर आरिफ द्वारा विकसित की गई इस कॉलोनी में नियमों को खुली चुनौती दी गई। कई भवन बिना नक्शा स्वीकृत कराए खड़े कर दिए गए, जबकि कुछ निर्माण सीलिंग और सरकारी भूमि पर भी बताए जा रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर लंबे समय तक कार्रवाई सिर्फ जांच की फाइलों तक सिमटी रही, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद अवैध निर्माण के खिलाफ अब सख्त रुख अपनाया गया है। हाल के दिनों में “आई लव मुहम्मद” अभियान और 26 सितंबर की हिंसा के बाद प्रशासन ने तौकीर रजा के नजदीकियों की अवैध संपत्तियों पर भी कार्रवाई तेज की है, जिनमें फाईक एन्क्लेव की इमारतें प्रमुख रूप से शामिल हैं।