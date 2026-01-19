घर के बाहर धूप सेंक रहे परिवार को कार ने कुचला, मां-बेटी की मौत,परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

परिजनों का आरोप है कि यह हादसा नहीं बल्कि जानबूझकर की गई वारदात है। उनका कहना है कि आरोपी चालक ने रंजिश के चलते कार को घर के सामने मोड़कर तेज रफ्तार में सभी को कुचल दिया। घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया।परिजनों ने बताया कि दोनों परिवारों के बीच पहले से विवाद चला आ रहा था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश की जा रही है।