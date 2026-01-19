19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

यूपी न्यूज

घर के बाहर धूप सेंक रहे परिवार को कार ने कुचला, मां-बेटी की मौत,परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

मऊ जिले के सरायलखंसी थाना क्षेत्र में सोमवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हो गया। ताजोपुर के बाबू का पूरा गांव में घर के बाहर धूप में बैठे एक ही परिवार के चार लोगों को तेज रफ्तार कार ने रौंद दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

वाराणसी

image

Krishna Rai

Jan 19, 2026

Jabalpur car accident

Jabalpur car accident- (Representational Photo)

मऊ जिले के सरायलखंसी थाना क्षेत्र में सोमवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हो गया। ताजोपुर के बाबू का पूरा गांव में घर के बाहर धूप में बैठे एक ही परिवार के चार लोगों को तेज रफ्तार कार ने रौंद दिया। हादसे में मां और बेटी की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

चारों लोग गंभीर रूप से घायल

जानकारी के अनुसार, रीता देवी, उनकी बेटी गोल्डी राजभर, सास मुखिया राजभर और बहन का बेटा शिवम राजभर घर के बाहर धूप सेंक रहे थे। इसी दौरान गांव का ही रहने वाला युवक कार लेकर वहां पहुंचा और अनियंत्रित होकर सीधे परिवार पर चढ़ा गया। चारों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

घटना के बाद मचा हड़कंप

परिजन घायलों को तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने रीता देवी को मृत घोषित कर दिया। इलाज के दौरान बेटी गोल्डी राजभर ने भी दम तोड़ दिया। मुखिया राजभर और शिवम राजभर का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही सरायलखंसी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों से पूछताछ की। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

परिजनों ने लगाया ये आरोप

परिजनों का आरोप है कि यह हादसा नहीं बल्कि जानबूझकर की गई वारदात है। उनका कहना है कि आरोपी चालक ने रंजिश के चलते कार को घर के सामने मोड़कर तेज रफ्तार में सभी को कुचल दिया। घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया।परिजनों ने बताया कि दोनों परिवारों के बीच पहले से विवाद चला आ रहा था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

19 Jan 2026 11:26 pm

Hindi News / UP News / घर के बाहर धूप सेंक रहे परिवार को कार ने कुचला, मां-बेटी की मौत,परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

बड़ी खबरें

View All

यूपी न्यूज

ट्रेंडिंग

यूपी में ससुर बना हैवान, बहू को बेल्ट से पीटा, गर्म चिमटे से जलाया हाथ और फिर जबरन पिलाया…..

rape &amp; blackmailing
यूपी न्यूज

यूपी में मौसम में होगा बड़ा बदलाव, 22 जनवरी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुरू हो सकती है बारिश

up weather alert 40 districts fog cold wave december 2025
प्रयागराज

“पालकी से उतरता तो अधिकारी मेरी जान…” शंकराचार्य ने दिया चौंकाने वाला बयान

Shankaracharya Avimukteshwarananda on Pahalgam attack
प्रयागराज

प्रयागराज जंक्शन पर यात्रियों को राहत, दोनों तरफ से शुरू हुई एंट्री

railway prayagraj big decision
प्रयागराज

जबरिया रिटायर IPS अमिताभ ठाकुर को लेकर बड़ी खबर, जिला कोर्ट से मिल गई राहत…पत्नी नूतन ठाकुर का मामला फंसा

Up news, deoria
देवरिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.