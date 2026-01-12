मंझा बना सकता है जानलेवा, रेल पटरियों के नजदीक पतंगबाजी पर लगी रोक

रेलवे ने दी चेतावनी
14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा। इस दिन लोग बड़ी संख्या में पतंग उड़ाएंगे। लेकिन रेलवे लाइनों के पास पतंग उड़ाने वालों को खास सावधानी बरतनी होगी।
रेलवे ने चेतावनी दी है कि रेल लाइनों के ऊपर लगी ओवरहेड बिजली लाइन में करीब 25 हजार वोल्ट का तेज करंट दौड़ता है। अगर पतंग की डोर इन तारों से छू गई तो करंट लग सकता है, जो जान के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। खास तौर पर मेटल वाला मंझा बिजली को जल्दी पकड़ लेता है, जिससे हादसे का खतरा और बढ़ जाता है। इससे न केवल पतंग उड़ाने वाले को नुकसान पहुंच सकता है, बल्कि बिजली लाइन खराब होने पर ट्रेन सेवा भी प्रभावित हो सकती है।
रेलवे ने लोगों से अपील की है कि वे रेलवे ट्रैक और बिजली लाइनों से दूर रहकर ही पतंग उड़ाएं, ताकि कोई हादसा न हो और त्योहार सुरक्षित तरीके से मनाया जा सके। इस खतरे को देखते हुए रेलवे ने लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। रेलवे इंटरनेट मीडिया के जरिए संदेश दे रही है और रेलवे की टीमें पटरियों के आसपास रहने वाले लोगों को सीधे जाकर समझा रही हैं। रेलवे ने ट्रैक पर बैठने, सेल्फी लेने और हेडफोन लगाकर चलने पर भी सख्त रोक लगाई है।
रेलवे ने बताया कि हाई वोल्टेज बिजली लाइनें इतनी ताकतवर होती हैं कि बिना छुए भी करंट लग सकता है। इसलिए अभिभावकों से खास अपील की गई है कि वे बच्चों को रेलवे ट्रैक और बिजली लाइनों से दूर रखें, ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके।
बड़ी खबरेंView All
यूपी न्यूज
ट्रेंडिंग