मंझा बना सकता है जानलेवा, रेल पटरियों के नजदीक पतंगबाजी पर लगी रोक

रेलवे ने लोगों से अपील की है कि वे रेलवे ट्रैक और बिजली लाइनों से दूर रहकर ही पतंग उड़ाएं, ताकि कोई हादसा न हो और त्योहार सुरक्षित तरीके से मनाया जा सके। इस खतरे को देखते हुए रेलवे ने लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। रेलवे इंटरनेट मीडिया के जरिए संदेश दे रही है और रेलवे की टीमें पटरियों के आसपास रहने वाले लोगों को सीधे जाकर समझा रही हैं। रेलवे ने ट्रैक पर बैठने, सेल्फी लेने और हेडफोन लगाकर चलने पर भी सख्त रोक लगाई है।