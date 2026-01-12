12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

यूपी न्यूज

मंझा बना सकता है जानलेवा, रेल पटरियों के नजदीक पतंगबाजी पर लगी रोक

रेलवे ने चेतावनी दी है कि रेल लाइनों के ऊपर लगी ओवरहेड बिजली लाइन में करीब 25 हजार वोल्ट का तेज करंट दौड़ता है। अगर पतंग की डोर इन तारों से छू गई तो करंट लग सकता है।

less than 1 minute read
Google source verification

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Jan 12, 2026

रेलवे ने दी चेतावनी

रेलवे ने दी चेतावनी

14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा। इस दिन लोग बड़ी संख्या में पतंग उड़ाएंगे। लेकिन रेलवे लाइनों के पास पतंग उड़ाने वालों को खास सावधानी बरतनी होगी।

रेलवे ने दी चेतावनी

रेलवे ने चेतावनी दी है कि रेल लाइनों के ऊपर लगी ओवरहेड बिजली लाइन में करीब 25 हजार वोल्ट का तेज करंट दौड़ता है। अगर पतंग की डोर इन तारों से छू गई तो करंट लग सकता है, जो जान के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। खास तौर पर मेटल वाला मंझा बिजली को जल्दी पकड़ लेता है, जिससे हादसे का खतरा और बढ़ जाता है। इससे न केवल पतंग उड़ाने वाले को नुकसान पहुंच सकता है, बल्कि बिजली लाइन खराब होने पर ट्रेन सेवा भी प्रभावित हो सकती है।

सेल्फी लेने और हेडफोन लगाने पर लगाई रोक

रेलवे ने लोगों से अपील की है कि वे रेलवे ट्रैक और बिजली लाइनों से दूर रहकर ही पतंग उड़ाएं, ताकि कोई हादसा न हो और त्योहार सुरक्षित तरीके से मनाया जा सके। इस खतरे को देखते हुए रेलवे ने लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। रेलवे इंटरनेट मीडिया के जरिए संदेश दे रही है और रेलवे की टीमें पटरियों के आसपास रहने वाले लोगों को सीधे जाकर समझा रही हैं। रेलवे ने ट्रैक पर बैठने, सेल्फी लेने और हेडफोन लगाकर चलने पर भी सख्त रोक लगाई है।

रेलवे ने बताया कि हाई वोल्टेज बिजली लाइनें इतनी ताकतवर होती हैं कि बिना छुए भी करंट लग सकता है। इसलिए अभिभावकों से खास अपील की गई है कि वे बच्चों को रेलवे ट्रैक और बिजली लाइनों से दूर रखें, ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

12 Jan 2026 10:10 pm

Published on:

12 Jan 2026 10:09 pm

Hindi News / UP News / मंझा बना सकता है जानलेवा, रेल पटरियों के नजदीक पतंगबाजी पर लगी रोक

बड़ी खबरें

View All

यूपी न्यूज

ट्रेंडिंग

“राहुल गांधी का भाग्य अब ‘चकाचक’, 2027 में बदलेगी बुलडोजर की दिशा”

मऊ

बिना टिकट यात्रा करने वालों की अब नहीं खैर, रेलवे ने शुरू किया अभियान, दो दिन में 250 यात्री पकड़े, डेढ़ लाख जुर्माना वसूला

बरेली

Bijnor Accident: दवाई लेकर लौट रहे मां-बेटे की सड़क पर मौत, ट्रैक्टर-ट्रॉली से भिड़ी बाइक, ग्रामीणो ने लगाया जाम

bijnor road accident mother son death
बिजनोर

खिचड़ी चढ़ाने जाना हुआ आसान… दस फेरे मे चलेगी खिचड़ी मेला स्पेशल ट्रेन

Up news , gorakhnath Mandir
गोरखपुर

5 महीने में लिखी गई कत्ल की स्क्रिप्ट… फिर एक हथौड़े से खत्म कर दिया पति, पुलिस ने ऐसे उतारा खूनी प्यार का नकाब

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.