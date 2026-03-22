अब लापरवाही पड़ेगी भारी, ट्रांसफार्मर फुंका तो इंजीनियर देंगे पैसा, प्रदेश में नया नियम लागू

सभी डिस्कॉम को निर्देश दिए गए हैं कि हर ट्रांसफार्मर पर 100 प्रतिशत फ्यूज सेट या टेललेस यूनिट लगाई जाए। ये उपकरण ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट से ट्रांसफार्मर को बचाते हैं। साथ ही नियमित जांच, तेल का स्तर चेक करना और लोड मैनेजमेंट पर जोर दिया गया है। ट्रांसफार्मर को डैमेज से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने को कहा गया है। यह निर्देश हाल ही में जारी किए गए हैं, क्योंकि पिछले समयों में ट्रांसफार्मर जलने की घटनाएं आम थीं, जिससे लोगों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ता था। अब जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है। इससे बिजली आपूर्ति बेहतर होगी और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। अभियंताओं को अब और जिम्मेदारी से काम करना होगा, ताकि ट्रांसफार्मर सुरक्षित रहें और मरम्मत का बोझ सरकार या उपभोक्ताओं पर न पड़े।