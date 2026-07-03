राम मंदिर दान विवाद पर शिवपाल यादव का बड़ा बयान, बोले- बड़े लोगों को बचाया जा रहा

Ram Mandir Donation Row: उत्तर प्रदेश के इटावा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने राम मंदिर चंदा विवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। शिवपाल यादव ने आरोप लगाया कि भगवान राम के मंदिर में हुई चोरी के मामले में केवल छोटे स्तर के लोगों को पकड़कर जेल भेजा गया है जबकि इस पूरे खेल के पीछे शामिल बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि इस मामले में बड़े रसूखदारों के खिलाफ भी तुरंत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें भी जेल भेजा जाना चाहिए।