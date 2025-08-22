Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

यूपी न्यूज

नौकर बनकर मालिक के घर की करोडों की चोरी; गिरफ्तार, 80 लाख का सोना और 5 लाख की नकदी बरामद

नोएडा के थाना सेक्टर-142 पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए नौकर बनकर घर से सोना और नकदी चोरी करने वाले वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

ग्रेटर नोएडा

Avaneesh Kumar Mishra

Aug 22, 2025

पुलिस ने नौकर को किया गिरफ्तार, PC- IANS

ग्रेटर नोएडा : नोएडा के थाना सेक्टर-142 पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए नौकर बनकर घर से सोना और नकदी चोरी करने वाले वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके कब्जे से करीब 80 से 84 लाख रुपए मूल्य के सोने के सिक्के, 5.71 लाख रुपए नकद और एक अवैध चाकू बरामद किया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 22 अगस्त 2025 को थाना सेक्टर-142 पुलिस टीम ने मैनुअल इंटेलिजेंस और गोपनीय सूचना के आधार पर अभियुक्त कृष्ण कुमार पांडेय को जीएमआईटी पार्क के पास ग्रीन बेल्ट गेट से दबोच लिया। गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से चोरी किए गए 100-100 ग्राम वजन के 8 आयताकार सोने के सिक्के (कुल 800 ग्राम), 5 लाख 71 हजार 200 रुपए नकद और अवैध चाकू बरामद हुए हैं।

पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि 17 अगस्त 2025 को पीड़ित ने थाना सेक्टर-142 में तहरीर दी थी कि उसका नौकर कृष्ण कुमार पांडेय घर से सोना और नकदी चोरी कर फरार हो गया है। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की और तभी से आरोपी वांछित चल रहा था।

ये भी पढ़ें

झोले में नवजात का शव रख DM के पास पहुंचा बेबस पिता; रोते हुए बोला- साहब! अस्पताल ने मार दिया
लखीमपुर खेरी
image

गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान कृष्ण कुमार पाण्डेय (22), निवासी ग्राम भालुहीपुर, थाना टाउन (आरा शहर), जिला भोजपुर (बिहार) के रूप में हुई है। आरोपी कृष्ण कुमार कई महीनों से उसके घर में काम कर रहा था और घर की पूरी जानकारी जुटाने के बाद वह घर में रखा सोना और कैश लेकर फरार हो गया था। पुलिस की कई टीम उसकी तलाश कर रही थीं। डीसीपी सेंट्रल नोएडा ने सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम को 25 हजार रुपए नकद इनाम देने की घोषणा की है।

ये भी पढ़ें

सुभासपा मुखिया ओपी राजभर बोले, ‘अखिलेश यादव का पीडीए फर्जी’
लखनऊ
image

खबर शेयर करें:

Published on:

22 Aug 2025 07:57 pm

Hindi News / UP News / नौकर बनकर मालिक के घर की करोडों की चोरी; गिरफ्तार, 80 लाख का सोना और 5 लाख की नकदी बरामद

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.