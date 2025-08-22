नौकर बनकर मालिक के घर की करोडों की चोरी; गिरफ्तार, 80 लाख का सोना और 5 लाख की नकदी बरामद

गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान कृष्ण कुमार पाण्डेय (22), निवासी ग्राम भालुहीपुर, थाना टाउन (आरा शहर), जिला भोजपुर (बिहार) के रूप में हुई है। आरोपी कृष्ण कुमार कई महीनों से उसके घर में काम कर रहा था और घर की पूरी जानकारी जुटाने के बाद वह घर में रखा सोना और कैश लेकर फरार हो गया था। पुलिस की कई टीम उसकी तलाश कर रही थीं। डीसीपी सेंट्रल नोएडा ने सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम को 25 हजार रुपए नकद इनाम देने की घोषणा की है।