नौकर बनकर मालिक के घर की करोडों की चोरी; गिरफ्तार, 80 लाख का सोना और 5 लाख की नकदी बरामद

ग्रेटर नोएडा : नोएडा के थाना सेक्टर-142 पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए नौकर बनकर घर से सोना और नकदी चोरी करने वाले वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके कब्जे से करीब 80 से 84 लाख रुपए मूल्य के सोने के सिक्के, 5.71 लाख रुपए नकद और एक अवैध चाकू बरामद किया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 22 अगस्त 2025 को थाना सेक्टर-142 पुलिस टीम ने मैनुअल इंटेलिजेंस और गोपनीय सूचना के आधार पर अभियुक्त कृष्ण कुमार पांडेय को जीएमआईटी पार्क के पास ग्रीन बेल्ट गेट से दबोच लिया। गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से चोरी किए गए 100-100 ग्राम वजन के 8 आयताकार सोने के सिक्के (कुल 800 ग्राम), 5 लाख 71 हजार 200 रुपए नकद और अवैध चाकू बरामद हुए हैं।
पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि 17 अगस्त 2025 को पीड़ित ने थाना सेक्टर-142 में तहरीर दी थी कि उसका नौकर कृष्ण कुमार पांडेय घर से सोना और नकदी चोरी कर फरार हो गया है। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की और तभी से आरोपी वांछित चल रहा था।
गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान कृष्ण कुमार पाण्डेय (22), निवासी ग्राम भालुहीपुर, थाना टाउन (आरा शहर), जिला भोजपुर (बिहार) के रूप में हुई है। आरोपी कृष्ण कुमार कई महीनों से उसके घर में काम कर रहा था और घर की पूरी जानकारी जुटाने के बाद वह घर में रखा सोना और कैश लेकर फरार हो गया था। पुलिस की कई टीम उसकी तलाश कर रही थीं। डीसीपी सेंट्रल नोएडा ने सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम को 25 हजार रुपए नकद इनाम देने की घोषणा की है।