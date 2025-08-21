सुभासपा मुखिया ओपी राजभर बोले, ‘अखिलेश यादव का पीडीए फर्जी’

उन्होंने कांग्रेस को वोट चोरी करने वाली पार्टी बताया और कहा कि साल 1952 में बाबा साहेब अंबेडकर के साथ वोट चोरी की। वाराणसी में वोट चोरी कर मतपेटी को गंगा नदी में फेंका। रामपुर में चुनाव हारी तो मुख्यमंत्री को चेतावनी दी कि यह सीट किसी भी कीमत पर चाहिए। जीते हुए उम्मीदवारों को हराया गया। अखिलेश यादव उनके साथ जाकर वोटर अधिकार यात्रा करेंगे। देखने वाली बात यह है कि पूर्व के मध्यप्रदेश चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ प्रचार किया था। इनके प्रचार की वजह से भाजपा वहां जीती।