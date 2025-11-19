23 नवंबर को यूपी में मौसम में होगा बड़ा बदलाव, जारी हुआ अलर्ट

हालांकि सुबह-शाम और रात की ठंड पहले की तरह बनी रहेगी लेकिन दिन में धूप थोड़ी तेज महसूस हो सकती है। बीते दिनों कई जिलों में मंगलवार को दिन का तापमान थोड़ा बढ़ा और धूप में हल्की तपिश महसूस की गई। वहीं रात में पड़ रही शीतलहर से भी कुछ राहत मिली। मौसम विभाग ने बताया कि पूर्वा हवाओं के असर से तराई, पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी के जिलों में सुबह हल्का कोहरा या धुंध देखने को मिल सकता है। दिन में मौसम साफ रहेगा और अच्छी धूप खिलेगी।