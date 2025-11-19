Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

यूपी न्यूज

23 नवंबर को यूपी में मौसम में होगा बड़ा बदलाव, जारी हुआ अलर्ट

उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। पिछले कुछ दिनों से चल रही ठंडी पछुआ हवाएं अब थम गई हैं और मंगलवार से पूरे प्रदेश में ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Nov 19, 2025

up weather today cold wave alert temperature latest imd update

IMD ने यूपी के लिए जारी किया अलर्ट | Image Source - Pinterest

उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। पिछले कुछ दिनों से चल रही ठंडी पछुआ हवाएं अब थम गई हैं और मंगलवार से पूरे प्रदेश में ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं। मौसम विभाग के अनुसार, इन हवाओं के चलते अगले कुछ दिनों तक दिन और रात के तापमान में हल्की बढ़त दर्ज की जाएगी।

पड़ेदी कड़कड़ाती ठंड

हालांकि सुबह-शाम और रात की ठंड पहले की तरह बनी रहेगी लेकिन दिन में धूप थोड़ी तेज महसूस हो सकती है। बीते दिनों कई जिलों में मंगलवार को दिन का तापमान थोड़ा बढ़ा और धूप में हल्की तपिश महसूस की गई। वहीं रात में पड़ रही शीतलहर से भी कुछ राहत मिली। मौसम विभाग ने बताया कि पूर्वा हवाओं के असर से तराई, पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी के जिलों में सुबह हल्का कोहरा या धुंध देखने को मिल सकता है। दिन में मौसम साफ रहेगा और अच्छी धूप खिलेगी।

23 नवंबर से दोबारा चलेगी पछुआ हवा

लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक के अनुसार, अगले तीन दिनों तक तापमान में हल्की बढ़त जारी रहेगी। इसके बाद 23 नवंबर से दोबारा पछुआ हवाएं चलना शुरू होंगी, जिससे प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बदलाव आने की संभावना है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

19 Nov 2025 11:31 pm

Hindi News / UP News / 23 नवंबर को यूपी में मौसम में होगा बड़ा बदलाव, जारी हुआ अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

यूपी न्यूज

ट्रेंडिंग

स्थानीय अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट पर कहां से आएंगे सुपर स्पेश्लिट डॉक्टर

स्थानीय अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट पर कहां से आएंगे सुपर स्पेश्लिट डॉक्टर
रायपुर

UP Home Guard Vacancy 2025: यूपी होम गार्ड में 41,424 पदों पर बंपर भर्ती, जानें आपके जिले में कितने पद खाली हैं और कौन कर सकता है आवेदन?

UP Home Guard Vacancy 2025
शिक्षा

मोबाइल पर बात पड़ी महंगी, युवक को रांग साइड से आ रहे ट्रक ने कुचला, मौत

मोबाइल पर बात पड़ी महंगी, युवक को रांग साइड से आ रहे ट्रक ने कुचला, मौत
रायपुर

भारतमाला प्रोजेक्ट की 134 किमी लंबी सड़क पर डीएनपी की आपत्ति

जैसलमेर

परिवहन विभाग: 52.48 करोड़ का वार्षिक लक्ष्य, अब तक 27.18 करोड़ अर्जित

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.