23 नवंबर को यूपी में मौसम में होगा बड़ा बदलाव, जारी हुआ अलर्ट

IMD ने यूपी के लिए जारी किया अलर्ट | Image Source - Pinterest
उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। पिछले कुछ दिनों से चल रही ठंडी पछुआ हवाएं अब थम गई हैं और मंगलवार से पूरे प्रदेश में ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं। मौसम विभाग के अनुसार, इन हवाओं के चलते अगले कुछ दिनों तक दिन और रात के तापमान में हल्की बढ़त दर्ज की जाएगी।
हालांकि सुबह-शाम और रात की ठंड पहले की तरह बनी रहेगी लेकिन दिन में धूप थोड़ी तेज महसूस हो सकती है। बीते दिनों कई जिलों में मंगलवार को दिन का तापमान थोड़ा बढ़ा और धूप में हल्की तपिश महसूस की गई। वहीं रात में पड़ रही शीतलहर से भी कुछ राहत मिली। मौसम विभाग ने बताया कि पूर्वा हवाओं के असर से तराई, पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी के जिलों में सुबह हल्का कोहरा या धुंध देखने को मिल सकता है। दिन में मौसम साफ रहेगा और अच्छी धूप खिलेगी।
लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक के अनुसार, अगले तीन दिनों तक तापमान में हल्की बढ़त जारी रहेगी। इसके बाद 23 नवंबर से दोबारा पछुआ हवाएं चलना शुरू होंगी, जिससे प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बदलाव आने की संभावना है।
बड़ी खबरेंView All
यूपी न्यूज
ट्रेंडिंग