जम्मू में मिला चाइनीज राइफल का टेलीस्कोप, हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां

जम्मू में भारतीय सुरक्षा बल (File Photo Credit - IANS)
Chinese rifle telescope found near NIA office: जम्मू में जारी हाई अलर्ट के बीच जम्मू-कश्मीर पुलिस ने रविवार को राइफल का टेलीस्कोप बरामद किया है। यह टेलीस्कोप चीनी मार्किंग वाला बताया जा रहा है, जिसका आमतौर पर इस्तेमाल स्नाइपर और असॉल्ट राइफलों में किया जाता है।
सबसे अहम बात यह है कि यह टेलीस्कोप एनआईए और जम्मू-कश्मीर पुलिस पुलिस के सुरक्षा मुख्यालय के बीच स्थित झाड़ियों और जंगली घास से भरे एक खाली भूखंड में मिला है। इसी इलाके के आसपास केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल के बटालियन हेडक्वार्टर भी हैं।
चार-चार महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रतिष्ठानों के नजदीक इस तरह की बरामदगी ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारी किसी तरह का बयान देने से बच रहे हैं।
सूत्रों का कहना है कि आतंकियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले चीनी टेलीस्कोप का इस तरह मिलना गंभीर संकेत है, खासकर ऐसे समय में जब सीमा पार से घुसपैठ की आशंका को लेकर एजेंसियां पहले से ही अलर्ट पर हैं।
रिपोर्ट्स की मानें तो जम्मू, सांबा, कठुआ और राजौरी जिलों से जुड़े सीमा पार आतंकी गतिविधियों में अचानक बढ़ोतरी देखी गई है। खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आतंकियों ने लॉन्च पैड्स पर फिर से गतिविधियां तेज कर दी हैं।
फिलहाल सुरक्षा एजेंसिया मामले की जांच में जुटी है कि किसने और किस उद्देश्य से बरामद टेलीस्कोप को वहां छोड़ा गया। क्या इसका संबंध बड़ी साजिश और घुसपैठ की कोशिश से है। फिलहाल एहतियातन पूरे इलाके की सतर्कता बढ़ा दी गई है और सुरक्षा बलों की तरफ से तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है।
