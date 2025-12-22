22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

जम्मू में मिला चाइनीज राइफल का टेलीस्कोप, हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां

आतंकियों की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले चीनी टेलीस्कोप का इस तरह मिलना गंभीर संकेत है, खासकर जब सीमा पार से घुसपैठ की आशंका को लेकर एजेंसियां अलर्ट पर हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Dec 22, 2025

indian army

जम्मू में भारतीय सुरक्षा बल (File Photo Credit - IANS)

Chinese rifle telescope found near NIA office: जम्मू में जारी हाई अलर्ट के बीच जम्मू-कश्मीर पुलिस ने रविवार को राइफल का टेलीस्कोप बरामद किया है। यह टेलीस्कोप चीनी मार्किंग वाला बताया जा रहा है, जिसका आमतौर पर इस्तेमाल स्नाइपर और असॉल्ट राइफलों में किया जाता है।

सबसे अहम बात यह है कि यह टेलीस्कोप एनआईए और जम्मू-कश्मीर पुलिस पुलिस के सुरक्षा मुख्यालय के बीच स्थित झाड़ियों और जंगली घास से भरे एक खाली भूखंड में मिला है। इसी इलाके के आसपास केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल के बटालियन हेडक्वार्टर भी हैं।

चार-चार महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रतिष्ठानों के नजदीक इस तरह की बरामदगी ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारी किसी तरह का बयान देने से बच रहे हैं।

सूत्रों का कहना है कि आतंकियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले चीनी टेलीस्कोप का इस तरह मिलना गंभीर संकेत है, खासकर ऐसे समय में जब सीमा पार से घुसपैठ की आशंका को लेकर एजेंसियां पहले से ही अलर्ट पर हैं।

सीमा पार आतंकी गतिविधियों में तेजी

रिपोर्ट्स की मानें तो जम्मू, सांबा, कठुआ और राजौरी जिलों से जुड़े सीमा पार आतंकी गतिविधियों में अचानक बढ़ोतरी देखी गई है। खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आतंकियों ने लॉन्च पैड्स पर फिर से गतिविधियां तेज कर दी हैं।

फिलहाल सुरक्षा एजेंसिया मामले की जांच में जुटी है कि किसने और किस उद्देश्य से बरामद टेलीस्कोप को वहां छोड़ा गया। क्या इसका संबंध बड़ी साजिश और घुसपैठ की कोशिश से है। फिलहाल एहतियातन पूरे इलाके की सतर्कता बढ़ा दी गई है और सुरक्षा बलों की तरफ से तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

22 Dec 2025 06:01 am

Published on:

22 Dec 2025 05:40 am

Hindi News / National News / जम्मू में मिला चाइनीज राइफल का टेलीस्कोप, हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.