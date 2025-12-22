22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

RSS को लेकर फैले भ्रम पर मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा-संघ समाज के लिए है, सत्ता के लिए नहीं

RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कोलकाता में शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित व्याख्यानमाला में कहा कि संघ का उद्देश्य पूरे हिंदू समाज को संगठित करना है, किसी का विरोध करना नहीं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Dec 22, 2025

RSS प्रमुख मोहन भागवत

RSS प्रमुख मोहन भागवत (Photo-IANS)

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत (Mohan Bhagwat) ने रविवार को कहा कि संघ को भारतीय जनता पार्टी (BJP) की नज़र से देखना एक बड़ी भूल है। कोलकाता व्याख्यानमाला में RSS के शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित एक संवाद सत्र में उन्होंने संघ और राजनीति के रिश्ते पर खुलकर बात की।

RSS और राजनीति पर स्पष्ट रुख

उन्होंने कहा कि संघ के स्वयंसेवक समाज के अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। कुछ लोग राजनीति में हैं। कुछ सत्तारूढ़ दल से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन संघ को किसी एक राजनीतिक दल से जोड़कर देखना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि कई लोगों में संघ को भाजपा की नज़र से समझने की प्रवृत्ति है, लेकिन यह एक बड़ी गलती है।

गलत धारणाओं पर की टिप्पणी

आरएएस प्रमुख ने आगे कहा कि संघ के बारे में गलत धारणाएं और कथाएं हैं। संघ को समझने के लिए निष्पक्ष दृष्टि जरूरी है, न कि किसी अन्य स्रोतों के आधार पर राय बनाना। संघ का उद्देश्य हिंदू समाज को संगठित करना है, ना कि किसी दूसरे समुदाय का विरोध करना। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर कोई मानता है कि संघ मुस्लिम विरोधी है तो वह अपनी राय बना सकता है, लेकिन यदि यह उससे मेल नहीं खाएं तो राय बदलनी भी चाहिए।

हिंदू समाज की परिभाषा

उन्होंने हिंदू को परिभाषित करते हुए कहा कि हिंदू कोई नाम नहीं, बल्कि एक स्वभाव और गुण है। जो लोग अपनी मातृभूमि का सम्मान करते हैं, वे हिंदू हैं। उनकी भाषा, पहनावा, खान-पान या पूजा-पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन इससे उनकी पहचान नहीं बदलती।

मुस्लिम समुदाय से की अपील

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि वे यह समझें कि हम सभी की पूजा पद्धति अलग हो सकती है लेकिन राष्ट्र, संस्कृति और समाज के स्तर पर हम एक ही हैं। इस दौरान बाबरी मस्जिद के प्रस्तावित मुद्दे पर उन्होंने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि यह हिंदुओं और मुसलमानों के हित में नहीं है बल्कि यह केवल वोटों के लिए किया जा रहा है।

इस दौरान उन्होंने सरकारी धन से मंदिर या मस्जिद के निर्माण पर सवाल उठाते हुए कहा कि सोमनाथ मंदिर समाज के सहयोग से बना था, सरकार के पैसे से नहीं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर भी सरकार ने नहीं बनाया और सरकार को धार्मिक स्थलों के निर्माण से दूर रहना चाहिए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

22 Dec 2025 04:50 am

Published on:

22 Dec 2025 03:32 am

Hindi News / National News / RSS को लेकर फैले भ्रम पर मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा-संघ समाज के लिए है, सत्ता के लिए नहीं

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.