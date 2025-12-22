22 दिसंबर 2025,

सोमवार

क्रिकेट

इस मैच में मिली हार ने तोड़ दिया था रोहित शर्मा को, संन्यास तक का आया था ख्याल

आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत की हाराया था। भारतीय टीम की इस हार के बाद रोहित शर्मा रिटायरमेंट के बारे में सोचने लगे थे। इसका खुलासा पूर्व भारतीय कप्तान ने खुद किया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Dec 22, 2025

Rohit Sharma

रोहित शर्मा, भारतीय क्रिकेटर (Photo Credit- IANS)

Rohit Sharma: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 नवंबर 2023 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल खेला गया था। इस मुकाबले को शायद ही कोई भारतीय क्रिकेट प्रेमी भूल सके, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भारत को मात देकर खिताब पर कब्जा जमाया था। इस हार के बाद उस वक्त भारतीय टीम के कप्तान रहे रोहित शर्मा कई हफ्तों तक सर्वाजनिक तौर पर नजर नहीं आए थे।

अब इसको लेकर रोहित शर्मा ने रविवार को Masters Union इवेंट में खुलासा किया कि उस हार के बाद उन्होंने क्रिकेट छोड़ने तक का विचार किया था। उन्होंने कहा, “2023 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद मैं पूरी तरह टूट चुका था और लगा कि अब मैं यह खेल नहीं खेलना चाहता। यह मुझसे सब कुछ ले गया था और मुझे लगा कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा।"

रोहित ने यह भी बताया कि धीरे-धीरे उन्होंने खुद को संभाला और मैंने खुद को याद दिलाया कि यह खेल मुझे सच में पसंद है। इसे इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकता। धीरे-धीरे मैंने अपनी ऊर्जा वापस पाई और मैदान पर वापसी की। यह समय मेरे लिए बेहद कठिन था क्योंकि मैंने 2022 में कप्तानी संभालने के बाद से इस वर्ल्ड कप के लिए सबकुछ दिया था।

पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा, जब आप किसी चीज में इतना निवेश करते हैं और परिणाम नहीं मिलता, तो यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। हालाकि मैंने सीखा कि जीवन वहीं खत्म नहीं होता। यह मेरे लिए बड़ी सीख थी कि असफलता के बाद कैसे खुद को संभालें, रीसेट करें और नई शुरुआत करें।

आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने टी-20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, लेकिन वे अभी भी 50 ओवर के फॉर्मेट में खेल रहे हैं और चाहते हैं कि अपने करियर का अंत 2027 वर्ल्ड कप जीत के साथ करें।

