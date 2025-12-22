इस मैच में मिली हार ने तोड़ दिया था रोहित शर्मा को, संन्यास तक का आया था ख्याल

Rohit Sharma: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 नवंबर 2023 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल खेला गया था। इस मुकाबले को शायद ही कोई भारतीय क्रिकेट प्रेमी भूल सके, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भारत को मात देकर खिताब पर कब्जा जमाया था। इस हार के बाद उस वक्त भारतीय टीम के कप्तान रहे रोहित शर्मा कई हफ्तों तक सर्वाजनिक तौर पर नजर नहीं आए थे।