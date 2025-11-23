Patrika LogoSwitch to English

यूपी न्यूज

यूपी में पड़ेगी कंपकंपाने वाली ठंड, कई जिलों में घना कोहरा, मौसम विभाग ने जारी किया नया अलर्ट

उत्तर प्रदेश में सर्दी ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने ताजा अपडेट जारी करते हुए बताया है कि हिमालय की ओर से ठंडी और सूखी पछुआ हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं। इन हवाओं के कारण आने वाले 4–5 दिनों में पूरे प्रदेश में ठंड बढ़ जाएगी।

Google source verification

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Nov 23, 2025

up weather today cold wave alert temperature latest imd update

IMD ने यूपी के लिए जारी किया अलर्ट | Image Source - Pinterest

उत्तर प्रदेश में सर्दी ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने ताजा अपडेट जारी करते हुए बताया है कि हिमालय की ओर से ठंडी और सूखी पछुआ हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं। इन हवाओं के कारण आने वाले 4–5 दिनों में पूरे प्रदेश में ठंड बढ़ जाएगी। आईएमडी के अनुसार, अगले कुछ दिनों में तापमान धीरे-धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। रात और सुबह के समय ठिठुरन बढ़ेगी।

कई इलाकों में दिख सकता है हल्का से मध्यम कोहरा

कोहरे की बात करें तो, अब सुबह के वक्त कई इलाकों में हल्का से मध्यम कोहरा दिख सकता है। कुछ जिलों में घना कोहरा भी छा सकता है, जिससे विजिबिलिटी कम हो सकती है। दिन में धूप निकलने के बाद कोहरा धीरे-धीरे छंट जाएगा, हालांकि हल्की धुंध पूरे दिन बनी रहने की संभावना है।

कई शहर घने कोहरे की चपेट में रहे

22 नवंबर की सुबह यूपी के कई शहर घने कोहरे की चपेट में रहे। बरेली में दृश्यता सिर्फ 50 मीटर तक गिर गई, जिससे सड़क पर चलना बेहद मुश्किल हो गया। मुरादाबाद और प्रयागराज में भी 100 मीटर दृश्यता के साथ घना कोहरा दर्ज किया गया। अलीगढ़, आगरा, कानपुर और अमेठी में मध्यम कोहरा छाया रहा, जबकि अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर, आज़मगढ़ और कुशीनगर में हल्का कोहरा देखने को मिला। राजधानी लखनऊ में भी सुबह 800 मीटर दृश्यता दर्ज की गई, यानी हल्का कोहरा मौजूद था, लेकिन ट्रैफिक पर ज्यादा असर नहीं पड़ा।

Published on:

23 Nov 2025 11:57 pm

यूपी में पड़ेगी कंपकंपाने वाली ठंड, कई जिलों में घना कोहरा, मौसम विभाग ने जारी किया नया अलर्ट

