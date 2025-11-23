यूपी में पड़ेगी कंपकंपाने वाली ठंड, कई जिलों में घना कोहरा, मौसम विभाग ने जारी किया नया अलर्ट

22 नवंबर की सुबह यूपी के कई शहर घने कोहरे की चपेट में रहे। बरेली में दृश्यता सिर्फ 50 मीटर तक गिर गई, जिससे सड़क पर चलना बेहद मुश्किल हो गया। मुरादाबाद और प्रयागराज में भी 100 मीटर दृश्यता के साथ घना कोहरा दर्ज किया गया। अलीगढ़, आगरा, कानपुर और अमेठी में मध्यम कोहरा छाया रहा, जबकि अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर, आज़मगढ़ और कुशीनगर में हल्का कोहरा देखने को मिला। राजधानी लखनऊ में भी सुबह 800 मीटर दृश्यता दर्ज की गई, यानी हल्का कोहरा मौजूद था, लेकिन ट्रैफिक पर ज्यादा असर नहीं पड़ा।