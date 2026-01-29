29 जनवरी 2026,

यूपी न्यूज

मौसम फरवरी में फिर लेगा करवट : तीन दिन पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश, पहाड़ों में बर्फबारी का अलर्ट

Weather News : मौसम फिर से करवट बदलने वाला है। राज्य में 31 जनवरी से मौसम तल्खी दिखाना शुरू कर सकता है। आईएमडी ने एक फरवरी से तीन फरवरी तक पूरे प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक इस दरमियान ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के भी आसार हैं। साथ ही 40 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से अंधड़ चलने की भी संभावना है।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Jan 29, 2026

The IMD has issued an alert for rain across the state and snowfall in the mountains from February 1 to 3

उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाके इन दिनों बर्फ से ढके हुए हैं

Weather News : मौसम फरवरी शुरुआत से ही भयानक रूप अख्तियार करने को बेताब दिख रहा है। उत्तराखंड में 23 जनवरी के बाद से मौसम खराब चल रहा है। इस दरमियान चकराता, केदारनाथ, बदरीनाथ, मसूरी, अल्मोड़ा, मुनस्यारी आदि इलाकों में बारिश के साथ ही जमकर बर्फबारी भी हुई है। पहाड़ों की रानी मसूरी और आसपास के ऊंचाई वाले इलाकों में बुधवार को जमकर बर्फबारी हुई थी। धनोल्टी, नाग टिब्बा और सुरकंडा में सीजन की दूसरी बर्फबारी होने से देश-विदेश से आए पर्यटक काफी उत्साहित नजर आए। देहरादून में मंगलवार देर रात को तेज हवा और बारिश ने नत्थनपुर क्षेत्र की कई कॉलोनियों की बिजली गुल कर दी। खराब मौसम के बीच बिजलीघर से दो बार लाइन को होल्ड करने की विफल कोशिश की गई। मरम्मत कार्य संभव न होने से सारे इलाके को अंधेरे में ही रहना पड़ा था। हालांकि आज प्रदेश में चटख धूप खिली हुई है। आईएमडी के अनुसार उत्तराखंड में एक और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। इससे 31 जनवरी को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में बारिश के आसार बन रहे हैं। आईएमडी ने एक से तीन फरवरी तक समूचे राज्य में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दरमियान 28 सौ मीटर ऊंचाई तक वाले इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना बन रही है। साथ ही तेज अंधड़ चलने का भी अनुमान है।

कल कोहरे का यलो अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक अगले एक-दो दिन के भीतर न्यूनतम तापमान स्थिर रहेगा। उसके अगले एक-दो दिनों के भीतर न्यूनतम तापमान में 2-3 °C तक बढ़ोत्तरी के आसार हैं। आईएमडी ने कल यानी शुक्रवार के लिए देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल और यूएस नगर जिलों के मैदानी इलाकों में कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया है। कोहरे से दृष्यता में कमी आने और गलन बढ़ने की संभावना है। आईएमडी ने लोगों से खराब मौसम के बीच एहतियात बरतने की अपील भी की है।

Hindi News / UP News / मौसम फरवरी में फिर लेगा करवट : तीन दिन पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश, पहाड़ों में बर्फबारी का अलर्ट
