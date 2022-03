Yogi Government 2: मंत्रिमंडल में नए चेहरे शामिल, जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं उन्हें मंत्री पद की शपथ, 6 महीने में बनना होगा विधायक

नई योगी सरकार में जहां पुराने चेहरों को उनकी छवि और अनुभव के हिसाब से दोबारा मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है तो वहीं इस नई सरकार में छह नए चेहरों को भी शामिल किया गया है। यह छह चेहरे ऐसे हैं जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। जिन नए चेहरों को कैबिनेट में जगह दी गई है, उन्हें अगले छह महीने में विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना जरूरी होगा।

नई योगी सरकार में जहां पुराने चेहरों को उनकी छवि और अनुभव के हिसाब से दोबारा मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है तो वहीं इस नई सरकार में छह नए चेहरों को भी शामिल किया गया है। यह छह चेहरे ऐसे हैं जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। जिन नए चेहरों को कैबिनेट में जगह दी गई है, उन्हें अगले छह महीने में विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना जरूरी होगा। नए लोगों में जेपीएस राठौर, नरेंद्र कश्यप, दयाशंकर मिश्र 'दयालु', जसवंत सैनी, दिनेश प्रताप सिंह और दानिश अंसारी का नाम शामिल है। इसके अलावा असीम अरुण का नाम पहली बार योगी मंत्रिमंडल में शामिल हुआ है।

Six Faces Included in Yogi Government 2.0 are Not Member of any House