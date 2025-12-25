25 दिसंबर 2025,

वाराणसी

Bhu Vacancy 2025 Notification: बीएचयू में 8वीं–10वीं पास के लिए भर्ती, सैलरी 30 हजार तक, जल्दी करें आवेदन

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने स्वास्थ्य विभाग में 7 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। यह भर्ती राष्ट्रीय बुजुर्ग स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के तहत है।

वाराणसी

Anuj Singh

Dec 25, 2025

BHU Vacancy 2025

Bhu Vacancy 2025 Notification Out: अगर आप 8वीं, 10वीं पास या ग्रेजुएट हैं और एक अच्छी, बेहतरीन नौकरी की तलाश में हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत खास है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (Bhu) ने स्वास्थ्य विभाग की कुछल पदों पर भर्ती निकाली है। खास बात यह है कि इसमें कम पढ़े-लिखे उम्मीदवारों को भी मौका मिल रहा है। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन है और योग्य लोग 30 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। जल्दी करें, क्योंकि समय कम बचा है।

यह भर्ती किस कार्यक्रम के तहत है

यह भर्ती भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के 'राष्ट्रीय बुजुर्ग स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम' (NPHCE) के अंतर्गत निकाली गई है। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति Bhu के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग में होगी। इस विभाग में बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल का काम होता है। कुल 7 पदों पर भर्ती हो रही है। ये पद अनुबंध आधार पर हैं, लेकिन काम संतोषजनक रहा तो आगे बढ़ाए जा सकते हैं।

कौन-कौन से पद उपलब्ध हैं

भर्ती में तीन मुख्य पद शामिल हैं:-

प्रोग्राम असिस्टेंट
वार्ड सहायक या हॉस्पिटल अटेंडेंट
सफाई कर्मचारी या सैनिटरी अटेंडेंट
चयनित लोगों को पद के अनुसार हर महीने 12,000 रुपये से 30,000 रुपये तक फिक्स्ड वेतन मिलेगा। बुजुर्गों की देखभाल से जुड़े अनुभव वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

योग्यता और आयु सीमा क्या है?
हर पद के लिए अलग-अलग योग्यता रखी गई है:

प्रोग्राम असिस्टेंट: सेकंड क्लास ग्रेजुएट होना जरूरी। साथ ही कंप्यूटर पर 6 महीने का ट्रेनिंग या कंप्यूटर डिप्लोमा और कम से कम 1 साल का काम का अनुभव।
वार्ड सहायक/हॉस्पिटल अटेंडेंट: 10वीं पास और किसी अच्छे अस्पताल में स्ट्रेचर बेयरर या वार्ड सहायक के रूप में 1 साल का अनुभव।
सफाई कर्मचारी/सैनिटरी अटेंडेंट: 8वीं पास और 1 साल का काम का अनुभव।

आयु सीमा लगभग 30 से 35 साल के बीच है। बुजुर्ग स्वास्थ्य देखभाल (जेरियाट्रिक) के क्षेत्र में अनुभव वाले को अतिरिक्त फायदा मिलेगा।

आवेदन कैसे करें
आवेदन प्रक्रिया बहुत आसान है, लेकिन ऑफलाइन है:

सबसे पहले बीएचयू की आधिकारिक वेबसाइट (bhu.ac.in) पर जाएं और वहां से आवेदन फॉर्म का प्रारूप डाउनलोड करें। फॉर्म को साफ-सुथरे हाथ के अक्षरों में भरें। पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएं और तय जगह पर साइन करें। सभी जरूरी दस्तावेजों (शिक्षा प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण आदि) की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगाएं।

पूरा आवेदन इस पते पर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से भेजें:
प्रोफेसर अनूप सिंह (नोडल ऑफिसर), NPHCE,
डिपार्टमेंट ऑफ जेरियाट्रिक मेडिसिन,
इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज,
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय,
वाराणसी - 221005 (उत्तर प्रदेश)
आवेदन बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं लगेगी। 30 दिसंबर 2025 के बाद आए आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। चयन लिखित परीक्षा या इंटरव्यू से हो सकता है।

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / Bhu Vacancy 2025 Notification: बीएचयू में 8वीं–10वीं पास के लिए भर्ती, सैलरी 30 हजार तक, जल्दी करें आवेदन

