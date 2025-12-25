Bhu Vacancy 2025 Notification: बीएचयू में 8वीं–10वीं पास के लिए भर्ती, सैलरी 30 हजार तक, जल्दी करें आवेदन

Bhu Vacancy 2025 Notification Out: अगर आप 8वीं, 10वीं पास या ग्रेजुएट हैं और एक अच्छी, बेहतरीन नौकरी की तलाश में हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत खास है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (Bhu) ने स्वास्थ्य विभाग की कुछल पदों पर भर्ती निकाली है। खास बात यह है कि इसमें कम पढ़े-लिखे उम्मीदवारों को भी मौका मिल रहा है। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन है और योग्य लोग 30 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। जल्दी करें, क्योंकि समय कम बचा है।