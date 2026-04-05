‘मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कोई वजूद नहीं’, आलोचना करते हुए RSS के वरिष्ठ प्रचारक ने कही बड़ी बात

इंद्रेश कुमार ने कहा, '' मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोई अधिकृत संस्थान नहीं है। यह एक प्राइवेट संस्था है, जिसको कुछ लोगों ने बनाया है। पर्सनल लॉ बोर्ड कोर्ट में हार चुका है। उन्होंने कहा कि मुसलमान बोर्ड के साथ नहीं खड़ा हुआ। जब यह बोर्ड मुसलमानों को ही अपने लिए हितकर नहीं लगता तो बाकियों को इस मामले में सोचने की जरूरत नहीं है। इसलिए चाहे वक्फ बोर्ड हो या पर्सनल लॉ बोर्ड, देश का मुसलमान केवल शांति चाहता है। मुसलमान विकास चाहता है। ऐसी कट्टरताओं के साथ हिंदुस्तान नहीं चलेगा, इसलिए इन कट्टरताओं से मुक्त होकर हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा।''