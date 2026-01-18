अलाव की आग बनी काल, पुआल डालते ही भड़की लपटें, जिंदा जली बुजुर्ग महिला, बाल-बाल बचा पति

अलाव से लगी आग ने एक बुजुर्ग महिला की गई जान
यूपी के सोनभद्र जिले में अलाव से लगी आग ने एक बुजुर्ग महिला की जान ले ली। यह दर्दनाक हादसा कोन थाना क्षेत्र के कचनरवा गांव में रविवार देर शाम हुआ।
गांव के हडवरिया टोला में रहने वाली 73 वर्षीय जाशो देवी अपने पति जगन राम के साथ झोपड़ी में अलाव जलाकर ठंड से बच रही थीं। इसी दौरान जाशो देवी ने अलाव में पुआल डाला, जिससे आग अचानक भड़क गई। देखते ही देखते आग ने पूरी झोपड़ी को घेर लिया।
आग इतनी तेज थी कि जाशो देवी को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। वहीं उनके पति जगन राम किसी तरह झोपड़ी से बाहर निकलकर अपनी जान बचाने में सफल रहे। झोपड़ी से आग की लपटें उठती देख आसपास के लोग दौड़ पड़े और पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश करने लगे। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक जाशो देवी की जलकर मौत हो चुकी थी। ग्रामीणों के अनुसार, उनका शरीर पूरी तरह जल गया था और सिर्फ हड्डियां ही बची थीं।
ग्रामीणों ने बताया कि कड़ाके की ठंड से बचने के लिए बुजुर्ग दंपती रोजाना अपनी झोपड़ी में अलाव जलाते थे। इस घटना से पूरे गांव में शोक और दहशत का माहौल है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी संजीव सिंह ने बताया कि मामले की जानकारी ली जा रही है और आगे की जरूरी कार्रवाई की जा रही है। यह इस मौसम में अलाव से जलने की तीसरी घटना बताई जा रही है, जिससे लोगों में चिंता बढ़ गई है।
बड़ी खबरेंView All
वाराणसी
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग