अलाव की आग बनी काल, पुआल डालते ही भड़की लपटें, जिंदा जली बुजुर्ग महिला, बाल-बाल बचा पति

आग इतनी तेज थी कि जाशो देवी को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। वहीं उनके पति जगन राम किसी तरह झोपड़ी से बाहर निकलकर अपनी जान बचाने में सफल रहे। झोपड़ी से आग की लपटें उठती देख आसपास के लोग दौड़ पड़े और पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश करने लगे। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक जाशो देवी की जलकर मौत हो चुकी थी। ग्रामीणों के अनुसार, उनका शरीर पूरी तरह जल गया था और सिर्फ हड्डियां ही बची थीं।