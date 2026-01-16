मायावती के जन्मदिन पर बसपा जिलाध्यक्ष की फिसली जुबान, वीडियो बना चर्चा का विषय

घनश्याम प्रधान
बहुजन समाज पार्टी के चंदौली जिलाध्यक्ष घनश्याम प्रधान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उन्होंने बसपा प्रमुख मायावती के जन्मदिन को लेकर बड़ी गलती कर दी।
वीडियो में घनश्याम प्रधान मायावती का जन्मदिन 17वां बताते नजर आ रहे हैं, जबकि पास में खड़े पार्टी कार्यकर्ता बार-बार उन्हें सही बताते हुए “70वां जन्मदिन” कहने के लिए टोकते रहे। इसके बावजूद वे बार-बार 17वां ही बोलते रहे और सही संख्या नहीं बोल पाए।
बताया जा रहा है कि यह वीडियो जिला मुख्यालय में मायावती के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान का है। उस समय घनश्याम प्रधान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। बातचीत के दौरान जब उनसे मायावती के जन्मदिन के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने मंच से ही गलत जानकारी दे दी।
वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग इसे तेजी से शेयर कर रहे हैं। अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और मजाक भी बना रहे हैं। गौरतलब है कि बसपा प्रमुख मायावती का जन्मदिन हर साल 15 जनवरी को पूरे प्रदेश में उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन पार्टी की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित होते हैं। ऐसे में जिला स्तर के कार्यक्रम में हुई इस गलती को लेकर पार्टी को असहज स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।
