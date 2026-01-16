16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

वाराणसी

मायावती के जन्मदिन पर बसपा जिलाध्यक्ष की फिसली जुबान, वीडियो बना चर्चा का विषय

बहुजन समाज पार्टी के चंदौली जिलाध्यक्ष घनश्याम प्रधान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

वाराणसी

image

Krishna Rai

Jan 16, 2026

घनश्याम प्रधान

घनश्याम प्रधान

बहुजन समाज पार्टी के चंदौली जिलाध्यक्ष घनश्याम प्रधान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उन्होंने बसपा प्रमुख मायावती के जन्मदिन को लेकर बड़ी गलती कर दी।

17वां जन्मदिन बताते नजर आए घनश्याम प्रधान

वीडियो में घनश्याम प्रधान मायावती का जन्मदिन 17वां बताते नजर आ रहे हैं, जबकि पास में खड़े पार्टी कार्यकर्ता बार-बार उन्हें सही बताते हुए “70वां जन्मदिन” कहने के लिए टोकते रहे। इसके बावजूद वे बार-बार 17वां ही बोलते रहे और सही संख्या नहीं बोल पाए।

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

बताया जा रहा है कि यह वीडियो जिला मुख्यालय में मायावती के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान का है। उस समय घनश्याम प्रधान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। बातचीत के दौरान जब उनसे मायावती के जन्मदिन के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने मंच से ही गलत जानकारी दे दी।

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग इसे तेजी से शेयर कर रहे हैं। अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और मजाक भी बना रहे हैं। गौरतलब है कि बसपा प्रमुख मायावती का जन्मदिन हर साल 15 जनवरी को पूरे प्रदेश में उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन पार्टी की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित होते हैं। ऐसे में जिला स्तर के कार्यक्रम में हुई इस गलती को लेकर पार्टी को असहज स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।

Published on:

16 Jan 2026 01:28 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / मायावती के जन्मदिन पर बसपा जिलाध्यक्ष की फिसली जुबान, वीडियो बना चर्चा का विषय

