मायावती के जन्मदिन पर बसपा जिलाध्यक्ष की फिसली जुबान, वीडियो बना चर्चा का विषय

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग इसे तेजी से शेयर कर रहे हैं। अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और मजाक भी बना रहे हैं। गौरतलब है कि बसपा प्रमुख मायावती का जन्मदिन हर साल 15 जनवरी को पूरे प्रदेश में उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन पार्टी की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित होते हैं। ऐसे में जिला स्तर के कार्यक्रम में हुई इस गलती को लेकर पार्टी को असहज स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।