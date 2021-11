मात्र एक रुपये में सोने-चांदी का सिक्का खरीदने का सुनहरा मौका, जानें क्या है प्रोसेस

Buy Gold and Silver Coin on Dhanteras and Diwali Festive Time- दिवाली से पहले सोने-चांदी के दाम में अक्सर उतार चढ़ाव देखा जाता है। अगर इस बार भी आप सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो एक रुपये में सोने-चांदी का सिक्का (Gold and Silver Coin) खरीदने का सुनहरा मौका है।