पटाखें जलाएं नहीं बल्कि खाएं, काशी की इन बहनों ने तैयार किए ‘चॉकलेट’ पटाखे

Chocolate Firecrakers Demand in Varanasi Market made by Two Sisters- वाराणसी के बाजारों में धीरे-धीरे रौनक बढ़ रही है। इसी कड़ी में काशी में ‘चॉकलेट’ पटाखों (Chocolate Firecrakers) की धूम मची हुई है। सैदपुर इलाके की रहने वाली दो बहनों ने चॉकलेट बम तैयार किया है जिसकी डिमांड मार्केट में बहुत है। हकीकत में ये पटाखे नहीं बल्कि पटाखों के रूप में चॉकलेट है।