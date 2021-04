Gold Price Today: 07 अप्रैल 2021 को वाराणसी में सोने की दर, 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की कीमत

Gold Rate In Varanasi: वाराणसी में बुधवार 07 अप्रैल, 2021 को 24 कैरेट सोने की कीमत 48,600 रुपये per 10 gram है। मंगलवार 06 अप्रैल को भी 24 कैरेट सोने की कीमत 48,600 रुपये थी। वहीं बुधवार को 22 कैरेट सोने की कीमत 44,550 रुपये per 10 gram है। यह कीमत मंगलवार को भी 44,550 रुपये per 10 gram थी।

Gold Rate In Varanasi पर अगर नजर डालें तो बाजार में हर दिन Gold Rates में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। वाराणसी में 19 मार्च को 24 कैरेट की शुद्धता वाले सोने की कीमत 48,270 रुपये per 10 gram और 22 कैरेट सोने की कीमत 44,250 रुपये per 10 gram थी। सोने में निवेश को फायदे का सौदा माना जाता है। मौजूदा वक्त में सोने में निवेश के भी कई विक्लप हैं। पेपर बॉन्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड ईटीएफ आदि में निवेश किया जा सकता है।

Today (07 April, 2021) 24 Carat Gold Price in Varanasi (INR)

Gram 24 Carat Gold Today 1 Gram 4,860 INR 8 Gram 38,880 INR 10 Gram 48,600 INR 100 Gram 4,86,600 INR

Today (07 April, 2021) 22 Carat Gold Price in Varanasi (INR)

Gram 22 Carat Gold Today 1 Gram 4,455 INR 8 Gram 35,640 INR 10 Gram 44,550 INR 100 Gram 4,45,500 INR

Gold Rate in Last 10 Days

Date 22 Carat 24 Carat 06 April 4,455 INR 4,860 INR 05 April 4,441 INR 4,860 INR 04 April 4,441 INR 4,845 INR 03 April 4,440 INR 4,844 INR 02 April 4,440 INR 4,844 INR 01 April 4,380 INR 4,779 INR 31 March 4,325 INR 4,718 INR 30 March 4,350 INR 4,745 INR 29 March 4,407 INR 4,807 INR 28 March 4,406 INR 4,806 INR

