एयरपोर्ट पर पकड़ा गया 1400 ग्राम का 67 लाख से अधिक का सोना

एयरपोर्ट पर पकड़ा गया 1400 ग्राम का 67 लाख से अधिक का सोना

Gold worth more than 67 lakhs of 1400 grams was caught at the airport- लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (Lal Bahadur Shastri International Airport) पर 67.21 लाख रुपये का सोना बरामद किया गया। सोना जब्त करते हुए दो यात्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बरामद सोने का वजन 1400.210 ग्राम है।