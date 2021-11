त्योहारी सीजन में फ्लाइट्स का किराया सातवें आसमान पर, टिकट प्राइस पहुंचा 20 हजार पार

Heavy Rise in Flexi Tickets Price of Flights in Festive Season- वाराणसी के लिए विभिन्न शहरों से आने वाली फ्लाइट्स की डिमांड बढ़ गई है। इस कारण यात्री किराया भी बढ़ा दिया है। दरअसल, दिवाली (Diwali) और छठ पूजा (Chhath Puja) मनाने के लिए लोग अपने घरों की तरफ रुख कर रहे हैं। जैसे-जैसे तिथि नजदीक आ रही है विमानों का किराया भी तेजी से बढ़ता जा रहा है।