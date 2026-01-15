15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था गंदा खेल, रुम खुलते ही आपत्तिजनक हाल में मिले लड़का-लड़की

यूपी के वाराणसी में पुलिस ने मकबूल आलम रोड स्थित स्पा सेंटर पर छापा मारकर देह व्यापार का भंडाफोड़ किया। पड़ोसियों की शिकायत पर हुई कार्रवाई में कई आपत्तिजनक सामान मिले।

2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Anuj Singh

Jan 15, 2026

छापे में युवक-युवतियां आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए

छापे में युवक-युवतियां आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए Source- Patrika

Varanasi Crime News: यूपी के वाराणसी में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पति-पत्नी मिलकर अपने ही घर में स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट चला रहे थे। पुलिस ने बुधवार को छापेमारी कर इस पूरे गिरोह का भंडाफोड़ किया। कार्रवाई के दौरान मौके से युवक-युवतियां आपत्तिजनक हालत में मिले और कई संदिग्ध सामान भी बरामद किए गए।

कैंट इलाके में चला रहे थे अवैध धंधा

यह स्पा सेंटर कैंट थाना क्षेत्र के मकबूल आलम रोड पर स्थित था। हैरानी की बात यह है कि यह जगह पुलिस अफसरों की कॉलोनी के पास होने के बावजूद लंबे समय तक किसी की नजर में नहीं आई। पुलिस को पड़ोसियों से मिली सूचना के बाद छापा मारा गया, तब जाकर मामले का खुलासा हुआ। एसीपी कैंट नितिन तनेजा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। छापेमारी के दौरान- एक कमरे में दो युवक और एक युवती आपत्तिजनक स्थिति में मिले। दो कमरों के दरवाजे बंद थे, जिन्हें पुलिस ने तोड़ा अंदर से शराब की बोतलें और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ। पुलिस ने स्पा सेंटर की मालकिन समेत 2 महिलाएं और 2 पुरुष को गिरफ्तार किया। वहीं, मुख्य आरोपी महिला का पति मौके से फरार हो गया।

5 मंजिला मकान में चलता था स्पा सेंटर

पुलिस जांच में सामने आया कि आजाद नगर कॉलोनी निवासी समीर सिद्दीकी (32) अपने 5 मंजिला मकान में स्पा सेंटर चलाता था। शुरुआत में इसे सामान्य स्पा के रूप में खोला गया, लेकिन बाद में धीरे-धीरे इसे देह व्यापार का अड्डा बना दिया गया। इस पूरे धंधे में उसकी पत्नी तरन्नुम (30) भी शामिल थी।

बोर्ड लगाकर छुपाया गया सच

आरोपियों ने बाहर “एसके इंटरप्राइजेज” नाम का बोर्ड लगा रखा था, ताकि किसी को शक न हो। स्पा सेंटर की आड़ में यहां रोज बड़ी संख्या में युवक-युवतियां आते-जाते थे, लेकिन आसपास रहने वालों को लंबे समय तक इसकी भनक नहीं लगी।

दो साल से चल रहा था रैकेट

पुलिस के मुताबिक, यह अवैध धंधा करीब दो साल से चल रहा था। मकान के एक हिस्से में किरायेदार भी रहते थे। समीर सिद्दीकी के तीन बच्चे हैं। दो बेटियां (17 और 10 साल) और एक बेटा (8 साल)। इस बात ने भी लोगों को हैरान कर दिया कि परिवार और बच्चों की मौजूदगी के बावजूद यह कारोबार चलता रहा।

पड़ोसियों की सूचना से हुआ खुलासा

एसीपी नितिन तनेजा ने बताया कि पड़ोसियों की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने पूरी योजना बनाकर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान समीर सिद्दीकी भाग निकला, जबकि उसकी पत्नी तरन्नुम को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ जारी, पुराने रिकॉर्ड खंगाले जा रहे

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार महिला और पकड़े गए युवक-युवती से पूछताछ जारी है। सभी के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस टीमें लगी हुई हैं। मामले में आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

15 Jan 2026 02:52 pm

Published on:

15 Jan 2026 02:42 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था गंदा खेल, रुम खुलते ही आपत्तिजनक हाल में मिले लड़का-लड़की

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बीच सड़क कत्ल का ‘शौकीन’ और वेश बदलने में माहिर, 10 साल तक पुलिस को छकाने वाले सोनू लुटेरा का ऐसे हुआ अंत

Police encounter, encounter in varanasi, varanasi encounter, stf encounter, up stf, up stf in varanasi, up stf encounter, वाराणसी मुठभेड़, most wanted, most wanted in varanasi, most wanted criminal encounter in varanasi, manish singh sonu, criminal, crimnial in varanasi, varanasi, varanasi news, वाराणसी, बनारस, वाराणसी न्यूज, https://www.amarujala.com/uttar-pradesh/varanasi/m, वाराणसी समाचार, varanasi me encounter, varanasi encounter news, Varanasi Photos, Latest Varanasi Photographs, Varanasi Images, Latest Varanasi photos
वाराणसी

सड़क हादसे ने छीना मासूम का सहारा, घायल पिता ने एक हफ्ते बाद तोड़ा दम

roasd accident
वाराणसी

वाराणसी से थाईलैंड की सीधी उड़ान शुरू, 9 हजार से भी कम में बैंकॉक यात्रा

वाराणसी से थाईलैंड की सीधी उड़ान शुरू
वाराणसी

वाराणसी में “मां गंगा” हो रही है मैली…नाविकों ने वायरल किया विवेकानंद क्रूज का वीडियो, निशाने पर प्रशासन

Up news, Varanasi
वाराणसी

‘कांग्रेस अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और….’ डिप्टी CM मौर्य बोले-तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी

keshav prasad maurya targeted opposition why did he mention akhilesh yadav priyanka gandhi
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.