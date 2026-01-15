स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था गंदा खेल, रुम खुलते ही आपत्तिजनक हाल में मिले लड़का-लड़की

यह स्पा सेंटर कैंट थाना क्षेत्र के मकबूल आलम रोड पर स्थित था। हैरानी की बात यह है कि यह जगह पुलिस अफसरों की कॉलोनी के पास होने के बावजूद लंबे समय तक किसी की नजर में नहीं आई। पुलिस को पड़ोसियों से मिली सूचना के बाद छापा मारा गया, तब जाकर मामले का खुलासा हुआ। एसीपी कैंट नितिन तनेजा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। छापेमारी के दौरान- एक कमरे में दो युवक और एक युवती आपत्तिजनक स्थिति में मिले। दो कमरों के दरवाजे बंद थे, जिन्हें पुलिस ने तोड़ा अंदर से शराब की बोतलें और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ। पुलिस ने स्पा सेंटर की मालकिन समेत 2 महिलाएं और 2 पुरुष को गिरफ्तार किया। वहीं, मुख्य आरोपी महिला का पति मौके से फरार हो गया।