इस शानदार तरीके से बना काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, टेरेस से दिखेगी गंगा, एक वक्त में दो लाख श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन

Kashi Vishwanath Corridor Work Almost Completed in this way- वाारणसी की भव्यता में चार चांद लगाने वाले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर (Kashi Vishwanath Corridor) का काम लगभग पूरा हो चुका है। कॉरिडोर को 80 प्रतिशत तक तैयार कर लिया गया है। शेष कार्य 30 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा।