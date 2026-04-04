तेज धूप और गर्मी पर भारी आस्था, विश्वनाथ मंदिर में उमड़ रहा जनसैलाब, मंदिर प्रशासन ने की ये व्यवस्था

श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ के दर्शन को लेकर प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस दौरान वीकेंड पर यह संख्या लाखों तक पहुंच जाती है। देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी भक्त बाबा के दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं और घंटों लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। भीड़ और बढ़ती गर्मी को लेकर मंदिर प्रशासन ने भी श्रद्धालुओं की सुविधा का खास इंतजाम रखा है, जिससे श्रद्धालुओं को सुगमता से बाबा विश्वनाथ का दर्शन प्राप्त हो सके।