मॉरीशस के PM रामगुलाम का वाराणसी आगमन! 6 जगहों पर भव्य स्वागत, मोदी योगी के साथ द्विपक्षीय बैठक की तैयारी

12 सितंबर को मॉरीशस के पीएम बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे। सुबह लगभग 10:30 बजे वे बाबतपुर एयरपोर्ट से अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। इसके बाद उनका उड़ान मार्ग दिल्ली होगा। यह भारत दौरा उनके कार्यकाल में पहली द्विपक्षीय यात्रा के रूप में महत्वपूर्ण है, जो भारत और मॉरीशस के रणनीतिक सहयोग को और सुदृढ़ करेगी।