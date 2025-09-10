मॉरीशस के PM रामगुलाम का वाराणसी आगमन! 6 जगहों पर भव्य स्वागत, मोदी योगी के साथ द्विपक्षीय बैठक की तैयारी

Mauritius PM Ramgoolam Varanasi Visit India: मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम 3 दिन के वाराणसी दौरे पर पहुँच चुके हैं। एयरपोर्ट पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उनका औपचारिक स्वागत किया। स्वागत के दौरान दोनों देशों के राष्ट्रीय ध्वज लहराए गए और वाराणसी की गलियों में स्वागत की तैयारियां रंग-बिरंगी दिखीं।
एयरपोर्ट से होटल ताज नदेसर तक के रास्ते में 6 स्थानों पर स्वागत मंच लगाए गए। संस्कृति विभाग ने यहाँ सांस्कृतिक नृत्य और पारंपरिक कार्यक्रम आयोजित किए। छात्रों, महिलाओं, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न संगठनों के लोग भारत-मॉरीशस के झंडे लेकर पीएम का स्वागत कर रहे थे, जो दोनों देशों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक बन गया।
कल, 11 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के साथ होटल ताज में लंच मीटिंग होगी। इस द्विपक्षीय बैठक में दोनों देशों के व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसके बाद पीएम रामगुलाम उद्योगपतियों से भी मुलाकात करेंगे।
शाम के समय मॉरीशस के पीएम योगी आदित्यनाथ के साथ क्रूज पर गंगा आरती देखने जाएंगे। यह कार्यक्रम दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों को भी मजबूत करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से होटल ताज में आयोजित रात्रिभोज में भी वे भाग लेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी शामिल होंगी।
12 सितंबर को मॉरीशस के पीएम बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे। सुबह लगभग 10:30 बजे वे बाबतपुर एयरपोर्ट से अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। इसके बाद उनका उड़ान मार्ग दिल्ली होगा। यह भारत दौरा उनके कार्यकाल में पहली द्विपक्षीय यात्रा के रूप में महत्वपूर्ण है, जो भारत और मॉरीशस के रणनीतिक सहयोग को और सुदृढ़ करेगी।
प्रधानमंत्री रामगुलाम की यह यात्रा भारत-मॉरीशस संबंधों को नई ऊँचाई देने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। व्यापार, निवेश, संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण समझौतों पर भी बातचीत की संभावना है।