‘गरीबों के हक और अधिकार…’ सड़कों पर कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

रविवार सुबह से ही पुलिस ने कांग्रेस नेताओं पर नजर रखनी शुरू कर दी। अजय राय के घर पर पुलिस अधिकारी पहुंचे और उन्हें समझाने की कोशिश की। लेकिन अजय राय ने आरोप लगाया कि योगी और मोदी सरकार के इशारे पर पुलिस काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जिला अध्यक्ष समेत कई नेताओं के घरों पर पुलिस पहुंची और उन्हें रोका जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता टाउनहॉल मैदागिन में गांधी प्रतिमा के पास प्रतीक उपवास पर बैठे थे। लेकिन पुलिस ने अन्य पदाधिकारियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया।