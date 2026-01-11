‘गरीबों के हक और अधिकार…’ सड़कों पर कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

PC: IANS
Varanasi Congress Protest News: उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के मनरेगा बचाओ आंदोलन के दौरान रविवार को पुलिस ने सख्ती दिखाई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय समेत कई पदाधिकारियों को घर से बाहर निकलने से रोक दिया गया। पुलिस ने सुरक्षा के नाम पर उन्हें नजरबंद कर दिया।
रविवार सुबह से ही पुलिस ने कांग्रेस नेताओं पर नजर रखनी शुरू कर दी। अजय राय के घर पर पुलिस अधिकारी पहुंचे और उन्हें समझाने की कोशिश की। लेकिन अजय राय ने आरोप लगाया कि योगी और मोदी सरकार के इशारे पर पुलिस काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जिला अध्यक्ष समेत कई नेताओं के घरों पर पुलिस पहुंची और उन्हें रोका जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता टाउनहॉल मैदागिन में गांधी प्रतिमा के पास प्रतीक उपवास पर बैठे थे। लेकिन पुलिस ने अन्य पदाधिकारियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने मनरेगा बचाओ रैली पर कहा कि पूरे देश में आज हमारे कार्यकर्ता महात्मा गांधी और बाबा भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने उपवास पर बैठे हैं। इस सरकार ने मनरेगा को खत्म कर दिया है। इसके विरोध में कांग्रेस का हर कार्यकर्ता सड़क पर है। उन्होंने आगे कहा, "हमें यहां उपवास में बैठना था, लेकिन पुलिस हमें रोक रही है। गरीबों के हक और अधिकार के लिए हमारा हर कार्यकर्ता खड़ा है।
11 जनवरी को सुबह 10 बजे से कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी मनरेगा बचाओ आंदोलन शुरू किया। बनारस में टाउनहॉल मैदागिन में गांधी जी की प्रतिमा के पास प्रतीक उपवास का कार्यक्रम था। लेकिन भाजपा सरकार की बौखलाहट में पुलिस ने रात से ही कार्यकर्ताओं को नजरबंद कर दिया। अजय राय ने बताया कि उनके लहुराबीर आवास पर भी उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया। जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष समेत तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता घरों में कैद हैं।
कांग्रेस का कहना है कि मनरेगा योजना गरीबों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन सरकार इसे कमजोर कर रही है। इस आंदोलन से कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे देश में उपवास और प्रदर्शन कर रहे हैं। अजय राय ने कहा कि दमन से आंदोलन नहीं रुकेगा। लोकतंत्र की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। पुलिस की सख्ती के बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ता अपने कार्यक्रम में जुटे रहे। यह घटना दिखाती है कि विपक्षी पार्टियों पर सरकार कितना दबाव बना रही है। मनरेगा जैसी योजनाओं को बचाने के लिए कांग्रेस का संघर्ष जारी है।
